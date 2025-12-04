La rentabilidad de la banca española mejora y supera en un 40 % la media europea

The Swiss voice in the world since 1935
París, 4 dic (EFE).- La rentabilidad de la banca española ha mejorado en el último año, supera en alrededor de un 40 % la media de los 25 países supervisados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y duplica la de Francia y Alemania.

En su informe anual de transparencia publicado este jueves, la EBA indica que la rentabilidad de capitales (RoE) de las 119 entidades de la muestra era del 10,7 % en términos internuales en junio pasado, cuando la de los 10 bancos españoles, a partir de sus gráficos, rondaba el 15 %.

La RoE de esas entidades españolas ha mejorado respecto a un año antes, cuando era del 14,15 %, mientras que la media europea ha bajado ligeramente, respecto al 10,9 %.

Hay nueve países que tienen una rentabilidad superior al 15 % y que están por encima de españa, que son por orden creciente la República Checa, Italia, Portugal, Hungría, Croacia, Bulgaria, Letonia, Rumanía y Polonia.

En el otro extremo, sólo dos países se sitúan por debajo del 7,5 %, y son precisamente los dos más grandes de los 25 bajo supervisión de la EBA: Alemania y Francia. EFE

ac/ajs

