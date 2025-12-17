La rentabilidad de la banca española sigue por encima de la media europea

1 minuto

París, 17 dic (EFE).- La rentabilidad sobre capitales (RoE) de la banca española se mantuvo prácticamente estable en el 14,9 % en el tercer trimestre de este año, frente al 15,1 % del segundo, y sigue con un índice de rentabilidad por encima de la media europea (10,7 %).

En su informe trimestral de riesgos publicado este miércoles, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) señala que, en el conjunto de la muestra de las entidades de los 30 países europeos analizados, la rentabilidad de los bancos españoles sigue duplicando la de los bancos alemanes (7,3 %) y los franceses (6,9 %).

Por lo que respecta a la solvencia medida con el ratio de capital CET1, como es habitual, la banca española estaba en el furgón de cola en el tercer trimestre, con el 13,2 %, frente al 16,3 % en el conjunto de la muestra europea.

Los créditos morosos registraron una mejora, hasta el 2,1 % del total para las entidades españolas entre junio y septiembre, frente al 2,6 % de los tres meses precedentes. La media europea se mantiene en el 1,8 % en el tercer trimestre, como en el segundo.

Asimismo, los bancos españoles son de los más eficientes de Europa con un ratio del 46,4 % (cuanto más baja, mejor), frente al 52,3 % de la media regional.

Los activos de la banca europea estuvieron estables en este tercer trimestre de 2025 y alcanzaron un volumen total de 29,1 billones de euros. En el caso de las entidades españolas, de esa cantidad suponían 3,92 billones, prácticamente si cambios respecto al trimestre anterior. EFE

