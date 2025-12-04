La rentabilidad de la banca europea baja ligeramente pero sigue cerca del máximo histórico

París, 4 dic (EFE).- La rentabilidad de la banca europea ha bajado ligeramente de los máximos históricos que alcanzó hace un par de años, pero se ha mantenido en niveles muy elevados hasta el primer semestre y las primeras indicaciones para el tercer trimestre apuntan a que se ha mantenido estable.

La Autoridad Bancaria Europea (EBA), que publicó este jueves su informe de transparencia sobre el riesgo a partir de una muestra de 119 bancos de 25 países, indicó que la rentabilidad sobre capitales (RoE) se quedó en el 10,7 % en términos anualizados en junio pasado.

Eso significa 20 puntos básicos menos (dos décimas menos) que en junio de 2024 y 30 menos que hace dos años, cuando se alcanzó el pico de la serie con un 11 %.

El descenso del RoE se explica esencialmente por el impacto negativo para las entidades financieras de la caída de los tipos de interés en los préstamos, que se vio compensado sólo en parte por el aumento del margen obtenido por otros activos.

En su informe, la EBA subraya las disparidades de la rentabilidad por países, con una clara distinción entre algunos del este del continente en los que la RoE superó el 15 % (en particular Polonia, Rumanía, Letonia, Bulgaria, Croacia y Hungría) y otros del oeste en que no se llegó al 10 % (sobre todo Francia y Alemania, que forman el furgón de cola).

España fue uno de los pocos países en que la rentabilidad aumentó, entorno al 15 % en junio de 2025, frente al 14,15 % un año antes.

La mayoría de los bancos europeos no prevén un incremento de su rentabilidad, ya que un 67 % respondieron negativamente cuando se les preguntó si esperaban una mejora.

Los autores del estudio hicieron notar que los primeros indicios a partir de las entidades que han presentado sus resultados del tercer trimestre apuntan a que el RoE se mantuvo estable.

Por lo que respecta al nivel de solvencia de la banca europea, ha mejorado globalmente, con un capital de máxima calidad CET1 récord del 16,3 % en junio de 2025, un aumento de 23 puntos básicos respecto a un año antes.

El volumen de capital CET1 se incrementó en un 5 % durante esos doce meses hasta 1,647 billones de euros en el segundo trimestre de 2025.

Los créditos morosos se mantuvieron estables con 373.000 millones de euros, un 1,84 % del total, ligeramente por encima del suelo de la serie de la EBA de marzo de 2023, con 357.000 millones. En junio de 2024, esos créditos morosos suponían un 1,86 % del total.

Al terminar el primer semestre, los bancos europeos acumulaban activos por un total de 29 billones de euros, un alza del 3,7 % respecto a un año antes.

Una de las evoluciones más significativas de las entidades financieras europeas en el último año es que su exposición a las deudas soberanas crecieron un 14 % en un año hasta 4 billones de euros. Un 45 % de esa deuda correspondía a los países donde están radicados esos bancos, cuando en junio de 2018 era un 53 %.

La EBA considera que pese a la inestabilidad geopolítica y al complejo panorama al que se enfrentan, las entidades financieras europeas tienen una posición globalmente sólida. EFE

