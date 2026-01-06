La rentabilidad de la deuda venezolana a diez años baja al 26 %, nivel de 2017

Madrid, 6 ene (EFE).- El rendimiento de la deuda de Venezuela a diez años continuaba bajando este martes y se situaba en el 26 % esta tarde, nivel de 2017 y ocho puntos básicos menos que el pasado viernes, vísperas del ataque de Estados Unidos al país caribeño y del secuestro de su expresidente Nicolás Maduro.

La gestora Fidelity señalaba en un informe que «históricamente, cuando los riesgos extremos (como un conflicto prolongado) se disipan, la deuda soberana en situación de impago o de estrés en mercados emergentes suele repuntar ante las expectativas de cambio de régimen, alivio de sanciones y eventual reestructuración».

El Responsable Global de Macro y Asignación Estratégica de Activos de Fidelity, Salman Ahmed, añadía que «es probable que veamos un patrón similar esta vez, con señales tempranas de que el régimen está dispuesto a cooperar con los Estados Unidos (EE.UU.), lo que podría impulsar aún más los precios de los bonos».

Según datos de Bloomberg, ese bono a diez años, emitido con un cupón del 9,375 %, rebajaba su interés del 34 % al que cerró el viernes hasta el 26 % este martes (ayer terminó en el 27 %), con lo que se sitúa en niveles desconocidos desde agosto de 2017.

Su precio subía del 33,22 % del cierre del viernes al 45,3 % de esta tarde.

Sin embargo, esos movimientos han sido más intensos en la deuda a dos años de Venezuela, ya que el rendimiento del título a ese plazo emitido con cupón del 9,25 % bajaba nuevamente en esta jornada, hasta el 67 %, con lo que se situaba en niveles del comienzo de enero de 2024.

Ayer, su rentabilidad había cerrado en el 71 % y el viernes pasado, en la jornada previa a la intervención estadounidense, se situaba en el 95 %.

Respecto al viernes, el precio de estos bonos se ha revalorizado el 35 % al subir del 32,6 % al 44 % de esta jornada.

Otros expertos señalaban que la subida del precio y consiguiente caída de su rendimiento se basaba en las expectativas de que la tutela de Estados Unidos a Venezuela bajo el mandato de la nueva presidenta Delcy Rodríguez crezcan los ingresos del país con el aumento de la producción petrolera y se pueda producir una reestructuración de la deuda. EFE

