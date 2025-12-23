La República Centroafricana, último bastión del grupo paramilitar ruso Wagner

Acogotado hasta hace poco por los grupos armados, el gobierno de la República Centroafricana vuelve a controlar casi todo el país. Una mejoría que tiene un protagonista: el grupo paramilitar ruso Wagner, remunerado con oro y diamantes.

La presencia de Wagner en la RCA ha encontrado su símbolo en un mural aparecido en la capital Bangui, en el que el presidente ruso Vladimir Putin da la mano a su homólogo centroafricano Faustin-Archange Touadera, flanqueados ambos de soldados y paramilitares.

La embajada rusa calificó esta obra, realizada por un artista local, de «señal de nuestra victoria común sobre el caos y la inestabilidad».

El colorido mural ilustra la importancia de la presencia militar rusa para el gobierno de Touadera, de 68 años, quien aspira a ser reelecto el domingo, cuando se prevén comicios presidenciales y legislativos.

La excolonia francesa, rica en recursos naturales, es el último bastión del grupo paramilitar Wagner, que se convirtió en socio de seguridad del gobierno a cambio de contratos lucrativos en la extracción de oro y diamantes.

Sergei Eledinov, un militar ruso retirado y experto en seguridad africana, afirma que Wagner ayudó de manera decisiva a mejorar la seguridad en la RCA.

«De hecho, la RCA fue el único caso exitoso», declaró Eledinov a la AFP, refiriéndose a este grupo paramilitar antaño presente en Mozambique, Libia y Mali.

«La situación de seguridad ha mejorado, volvió la estabilidad y las carreteras son más seguras, hay menos ataques», comentó el fundador de Convoy Africa, una consultoría que asesora a empresas rusas y extranjeras.

Actualmente, cerca del 90% del país está de nuevo bajo la autoridad efectiva del gobierno, cuando en 2021 los grupos armados controlaban el 80% del territorio, según varios analistas.

Eso sí, «tampoco sería cierto decir que todos están contentos», matizó.

Moscú ha resaltado la popularidad de los mercenarios, pero defensores de los derechos humanos y opositores los han acusado de cometer crímenes de guerra. La embajada rusa en Bangui no respondió a una solicitud de comentario.

El fundador de Wagner, Yevgueni Prigozhin, falleció en un accidente aéreo en agosto de 2023 tras protagonizar un breve alzamiento contra la cúpula militar rusa.

Tras su muerte, el Ministerio de Defensa ruso buscó sustituir a Wagner en África y coordinar las operaciones de seguridad mediante un grupo sombrilla conocido como Africa Corps.

A diferencia de países como Mali, donde asumió Africa Corps, los contratistas militares privados rusos en la RCA no están bajo control del Ministerio de Defensa.

– Más seguridad –

«No pudieron convencer a Touadera de desistir de Wagner en la República Centroafricana», indicó una fuente militar europea a la AFP.

A Wagner le pagan en concesiones mineras, lo que según la fuente, le viene bien a Touadera. «Si acepta a Africa Corps, tendría que pagar en efectivo», apuntó.

Wagner llegó en 2018 a pedido de Touadera para fortalecer un ejército desvencijado, y ha tenido un papel central en dar estabilidad al país, también rico en uranio y madera.

Aunque sigue habiendo algunos focos de violencia, sobre todo en el este y noroeste, los rusos ayudaron a expulsar a los grupos armados de las principales ciudades.

Wagner fue clave en 2020 cuando Touadera fue reelecto por última vez, en unos comicios marcados por denuncias de fraude y un alzamiento de seis grupos rebeldes.

Ese intento de deponer el gobierno fue rechazado por la intervención del ejército de Ruanda y los mercenarios rusos.

Los rusos también trabajaron por garantizar la seguridad antes de la votación del domingo.

La mitad de los contratistas rusos que sirven en el país han combatido en Ucrania, incluyendo Dmitry Podolsky, asesor de seguridad de Touadera, quien perdió ambas piernas y un brazo.

– Tensiones –

Touadera dijo en noviembre que hay conversaciones con Moscú sobre la presencia militar rusa en el país, pero negó presiones para suscribir los servicios de Africa Corps.

«¿Por qué hablas de presión?», declaró a la televisión France 24, citando la «amistad y hermandad» entre los dos países.

Touadera se negó a brindar detalles de las conversaciones. «Sería descortés con la Federación Rusa», explicó.

Varios analistas señalan que una salida de Wagner supondría problemas para el gobierno de la RCA.

«Wagner está mejor implantada allí, con actividades económicas sólidas y un historial de seguridad considerado positivo», declaró Charles Bouessel, analista del International Crisis Group.

«Las autoridades temen que Africa Corps sea menos proactivo militarmente, como hemos visto en Mali», agregó.

Eledinov dijo no creer que Moscú busque desmantelar una estructura «exitosa». «En el futuro cercano no creo que lo vayan a disolver», sostuvo.

