La República Centroafricana logra 9.000 millones de dólares para su plan de desarrollo

Rabat, 16 sep (EFE).- La República Centroafricana consiguió compromisos de financiamiento por un total de 9.000 millones de dólares durante la Mesa Redonda de Inversión celebrada en la ciudad marroquí de Casablanca para apoyar su Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2024-2028.

En la clausura del encuentro, que se prolongó dos días y concluyó este lunes, el primer ministro centroafricano, Félix Moloua, destacó en declaraciones recogidas por la agencia oficial marroquí MAP la valiosa aportación de socios internacionales y del sector privado para impulsar la ejecución del plan.

El ministro de Economía, Planificación y Cooperación Internacional, Richard Filakota, precisó que el evento, organizado para recaudar fondos en colaboración con Marruecos, reunió a más de 500 participantes, entre donantes, inversores institucionales y representantes de Europa, EE.UU., Oriente Medio, Asia y África.

Los fondos movilizados se destinarán a grandes proyectos estructurales, como infraestructuras energéticas, viales y agrícolas, y, en una primera fase, se pondrán en marcha obras clave para impulsar el desarrollo del país.

Asimismo, se prevé la creación de una zona económica especial destinada a atraer inversiones industriales y fomentar el crecimiento económico regional. EFE

