The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La República Checa prohíbe la entrada a titulares de pasaportes diplomáticos rusos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Praga, 30 sep (EFE).- El Gobierno de la República Checa acordó este martes una medida nacional para prohibir la entrada en el país a titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio rusos, informó el ministro de Exteriores, Jan Lipavský, tras el consejo de ministros.

Lipavský justificó ante la prensa esta medida para combatir las redes de espionaje rusas, que utilizan regularmente cobertura diplomática.

«Creo que no hay razón para que les facilitemos (a los agentes rusos) viajar por Europa. Schengen está al servicio de los europeos, no contra ellos», dijo el ministro checo.

La prohibición aprobada este martes no incluye al personal diplomático actualmente acreditado en el país centroeuropeo, ni a los que atraviesan el territorio checo en tránsito hacia sus lugares de destino o reuniones internacionales.

La medida se aplicará en los seis aeropuertos internacionales de la República Checa, explicó el ministro de Exteriores.

La diplomacia checa intenta que se aplique esa misma medida en todo el espacio Schengen, pero aún no ha logrado suficientes apoyos.

De momento, el servicio diplomático de la UE ha propuesto, en el marco de las nuevas sanciones contra Rusia, que ese país informe de todos los movimientos de sus embajadores en el bloque comunitario.

Aún en el caso de que Bruselas apruebe esa obligación informativa, Praga mantendrá la medida nacional y no consentirá que nadie desde dentro del espacio Schengen entre en la República Checa. EFE

gm-jk/lar

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR