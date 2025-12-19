La República Checa reitera su apoyo a Ucrania aunque no participe en el préstamo

Praga, 19 dic (EFE).- El primer ministro checo, el populista Andrej Babis, aseguró este viernes que el hecho de que se haya negado a asumir garantías del préstamo acordado en la UE para Kiev no significa que su país deje de apoyar a Ucrania frente a la agresión rusa.

Babis, recientemente nombrado primer ministro de la República Checa, se distanció de las posturas de los Gobiernos de Hungría y Eslovaquia, considerados los más cercanos al Kremlin entre los Veintisiete, después de que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se congratulara del acercamiento de Praga a las posiciones defendidas por él y por el jefe del Gobierno eslovaco, Robert Fico.

«Apoyamos a Ucrania; aprobamos las conclusiones de la cumbre con la única salvedad de que no queremos garantizar estos préstamos. Hungría y Eslovaquia han rechazado rotundamente cualquier ayuda a Ucrania en materia de armamento», explicó el mandatario checo, citado por Radio Praga.

Aludió así al Consejo Europeo que concluyó hoy en Bruselas con un acuerdo para financiar a Ucrania en los próximos dos años mediante un préstamo de 90.000 millones de euros respaldado por el margen del presupuesto comunitario, un pacto del que quedaron al margen Hungría, Eslovaquia y la República Checa.

«Me sorprende que estemos dando dinero con dos años de antelación, sobre todo porque se ha anunciado un acuerdo de paz inminente. No lo entiendo del todo», dijo Babis.

En redes sociales, expresó su esperanza en que pronto se logre un acuerdo que ponga fin al conflicto bélico iniciado en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania.

«Apoyamos a Ucrania y esperamos que el proceso de paz no dure dos años sino que pronto sea lo que todos han prometido, es decir, que se imponga la paz y haya garantías de seguridad para Ucrania y para la UE», declaró.

«En definitiva -afirmó Babis- que haya una paz duradera, porque si ahí mueren 50.000 soldados cada mes, eso está muy mal».

Bajo su liderazgo, y es algo en lo que se ha desmarcado de Orbán y Fico, la delegación checa se mostró abierta a encontrar una solución al ‘préstamo de reparación’. EFE

