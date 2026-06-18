La República Checa ve inaceptable la propuesta presupuestaria inicial de UE sobre cohesión

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Praga, 18 jun (EFE).- La República Checa consideró este jueves «inaceptable» la propuesta inicial de Bruselas de reducir en 8.500 millones de euros los fondos de cohesión destinados al país centroeuropeo dentro del próximo presupuesto plurianual del club para el periodo 2028-2034.

«Afronto el debate de mañana (viernes) con la convicción de que la propuesta de reducción de 8.500 millones de euros en la asignación nacional para la República Checa sigue siendo inaceptable, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones desfavorables para acceder a los programas gestionados centralmente», dijo hoy en Praga el primer ministro checo, Andrej Babis, antes de partir al Consejo Europeo en Bruselas.

En una propuesta anterior, la reducción de la asignación nacional a Chequia por la cohesión era de 10.000 millones de euros.

Sobre esas condiciones de uso de los fondos, Babis consideró que la Comisión Europea exige a su país «que el 43 % de los fondos se destinen a proyectos verdes y el 14 % a proyectos sociales», cuando lo que Chequia necesita es inversión para infraestructuras.

El populista de derechas checo apeló en ese punto a la necesidad de construir «autopistas y ferrocarriles», a diferencia de los países que llevan más tiempo en la Unión Europea y que ya no tienen esa asignatura pendiente.

El mandatario anticipó que quiere coordinar las negociaciones en el grupo de Amigos de la Cohesión, que incluye a dieciséis países.

Curiosamente, la asesora de Babis para asuntos de la UE, Milena Hrdinková, habría calificado esta semana de «equilibrada» la reciente propuesta de Chipre, que ostenta la presidencia de turno del Consejo Europeo, para el próximo presupuesto plurianual comunitario, según la agencia CTK.

Para Hrdinková, la propuesta incluye asignaciones más equitativas para los Estados miembros y constituye un buen compromiso y un buen punto de partida para el debate entre los líderes de la UE. EFE

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