La República Democrática del Congo inicia un ensayo clínico de posibles tratamientos contra el ébola

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La República Democrática del Congo (RDC) comenzó este jueves el ensayo de dos posibles tratamientos contra la variante Bundibugyo del virus del ébola, responsable de un brote en ese país, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«Hoy comenzó el ensayo clínico de dos tratamientos, con la inclusión del primer paciente», declaró a la prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El estudio, llamado PARTNERS, evaluará el anticuerpo monoclonal MBP134 y el antiviral remdesivir, tanto por separado como en combinación, precisó.

Este ensayo está coordinado por el Instituto Nacional de Investigación Biomédica de la República Democrática del Congo, con el apoyo de una coalición de socios entre los que se incluye la OMS.

«Los pacientes que participen se beneficiarán de cuidados de apoyo completos y de un seguimiento estrecho», subrayó Tedros.

«También estamos trabajando para garantizarles el acceso a estos dos medicamentos si demuestran ser seguros y eficaces», añadió.

La OMS también concedió este jueves una autorización de uso de emergencia al primer test de diagnóstico molecular del virus Bundibugyo, para el cual no existe ni vacuna ni tratamiento.

En total, las autoridades de RDC registraron 438 muertes y 1.406 casos, lo que representa una tasa de letalidad del 31,2%, desde que este decimoséptimo brote fue declarado oficialmente el 15 de mayo.

«El brote de ébola sigue expandiéndose, con una media de 38 nuevos casos confirmados por día en las dos últimas semanas», señaló el director de la OMS.

Diez laboratorios pueden ahora detectar el virus y, según Tedros, el seguimiento de contactos mejoró, con cuatro de cada cinco contactos ya rastreados, aunque aún quedan muchos por identificar.

Las capacidades de atención también se reforzaron, con unas 650 camas disponibles en 22 centros sanitarios, aunque cerca del 96% están actualmente ocupadas, y se están desplegando 300 camas adicionales, indicó.

Pero la respuesta sanitaria sigue enfrentando importantes desafíos, en particular la «desconfianza y la violencia».

Esta semana, un centro de tratamiento del ébola en la provincia de Ituri fue atacado, causando la muerte de dos personas, lo que, según explicó, pone en peligro a pacientes y trabajadores sanitarios y dificulta los esfuerzos para frenar la transmisión del virus.

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