La República Democrática del Congo y Ruanda firman un acuerdo de paz en presencia de Trump

Washington, 4 dic (EFE).- Los presidentes de la República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, y de Ruanda, Paul Kagame, firmaron este jueves en Washington un acuerdo de paz en presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de poner fin al conflicto entre ambos países.

«Hoy estamos triunfando donde tantos otros han fracasado y esta se ha convertido en la octava guerra que terminamos en menos de un año. Es realmente emocionante, porque hablamos de 30 años de lucha y más de 10 millones de vidas», dijo Trump durante la ceremonia. EFE

