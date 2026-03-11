La República Dominicana acogerá en octubre el 41° periodo de sesiones de la Cepal

2 minutos

Santo Domingo, 11 mar (EFE).- La provincia dominicana de Santiago, en el norte del país, acogerá del 7 al 9 de octubre el 41° periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), informó este miércoles la Cancillería del país caribeño.

El acuerdo sobre la sede de la cita fue firmado en Chile por el secretario de la Cepal, Luis Fidel Yáñez; y el canciller dominicano Roberto Álvarez, quien destacó que la elección de República Dominicana como país anfitrión del encuentro «refleja la confianza» del organismo en el país y «reafirma el compromiso del Gobierno dominicano con el multilateralismo, la cooperación regional y la promoción de políticas orientadas al desarrollo de América Latina y el Caribe», destacó un comunicado de su despacho.

En este encuentro participarán ministros de Relaciones Exteriores, otras autoridades y representantes gubernamentales de los países miembros, así como expertos, para dialogar sobre los principales desafíos económicos, sociales y ambientales de la región, destacó el comunicado.

La Cepal es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas que busca contribuir al desarrollo económico de América Latina y el Caribe, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo.

El período de sesiones del organismo constituye el principal encuentro bienal de este organismo, en el que los Estados miembros examinan los avances en materia de desarrollo económico y social, y definen orientaciones estratégicas para fortalecer la cooperación regional.

Actualmente, la República Dominicana ocupa una de las tres Vicepresidencias de la Cepal y se prevé que luego de la celebración del período de sesiones de este 2026 el país asuma la Presidencia del organismo para el período 2026–2028, según la nota de la Cancillería.EFE

mf/rao/nvm