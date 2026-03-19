La República Dominicana acogerá en octubre la XI Semana de la Energía de Olacde

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Santo Domingo, 19 mar (EFE).- La República Dominicana acogerá en octubre próximo la XI Semana de la Energía de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), donde autoridades de 27 países debatirán los desafíos estratégicos de la transición energética regional, con énfasis en la transición energética justa, la innovación tecnológica, la integración energética regional y la seguridad energética, según informó este jueves el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

La jornada, organizada por Olacde, junto con los ministerios de Energía y Minas, Relaciones Exteriores (Mirex) y las empresas del Estado vinculadas al sector eléctrico de la República Dominicana, contará con más de 200 panelistas y cerca de 3,000 participantes, incluyendo representantes de gobiernos, sector privado, organismos multilaterales y sociedad civil.

Entre las actividades destacadas figuran la LVI Reunión de Ministros de Energía, el IV Consejo Empresarial de Olacde y sesiones técnicas sobre los principales retos del sector energético, como la expansión de energías renovables, eficiencia y seguridad energéticas frente al cambio climático, de acuerdo con un comunicado del MEM.

Este es el evento más influyente del sector energético regional, donde se construyen consensos y soluciones para la transición energética, de acuerdo con el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

En tanto, el secretario ejecutivo de la Olacde, Andrés Rebolledo, resaltó que la energía se ha convertido en un eje central para el desarrollo económico, la innovación tecnológica y la seguridad en un contexto global marcado por grandes transformaciones.

La reunión, afirmó, será el escenario ideal para que los países de América Latina y el Caribe dialoguen sobre transición energética, fortalecimiento de sistemas, integración regional y la construcción de una visión conjunta para el futuro del sector.EFE

mf