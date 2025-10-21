La República Dominicana activa sus planes de emergencia por la tormenta tropical Melissa

2 minutos

Santo Domingo, 21 oct (EFE).- La República Dominicana ha activado sus planes de emergencia ante las precipitaciones anunciadas para los próximos días por la tormenta tropical Melissa, que se ha formado este martes en el mar Caribe y ha generado avisos por fuertes lluvias y vientos para el país, Haití y Jamaica.

«Los organismos de primera respuesta activan sus planes de contingencia a su máxima expresión», ha informado el director del Centro Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez.

En ese sentido, «se inician las evacuaciones de carácter preventivo» en zonas vulnerables, ha añadido Méndez en una rueda de prensa junto a las autoridades de meteorología y de emergencia.

De acuerdo con lo expuesto en ese encuentro por el director de operaciones de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez, el país cuenta con albergues para 600.000 personas.

Por su parte, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) ha alertado de que los efectos de este fenómeno se sentirán mañana miércoles sobre gran parte del país, especialmente en las regiones noreste, sureste, suroeste, noroeste, así como en la cordillera central y la zona fronteriza, donde podrían ocurrir escorrentías urbanas e inundaciones repentinas.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos ha emitido este martes una vigilancia de huracán para la península sur de Haití, desde la frontera con la República Dominicana hasta Puerto Príncipe, mientras que el Gobierno de Jamaica ha activado una vigilancia de tormenta tropical para toda la isla.

Melissa se encuentra actualmente a unos 480 kilómetros al sur de Puerto Príncipe, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y se espera que pueda convertirse en huracán durante el fin de semana. EFE

mf/mt/icn