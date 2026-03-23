La República Dominicana firmará mañana el ‘Pacto Alimentación Primero’

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Santo Domingo, 23 mar (EFE).- La República Dominicana firmará mañana el denominado ‘Pacto Alimentación Primero’, como parte del compromiso político del país con la erradicación del hambre y la promoción de sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles.

La firma del pacto, que se realizará a las 10:30 de la mañana en el Congreso Nacional, es promovida por la coordinación regional del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, liderada por la diputada Soraya Suárez.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), de acuerdo con un comunicado de los organizadores de la actividad.

En el marco de este compromiso, la República Dominicana promoverá la movilización de legislaciones clave orientadas a fortalecer la sostenibilidad de sus sistemas alimentarios.

Entre ellas, se impulsarán iniciativas como la Ley de Agricultura Familiar, la Ley de Alimentación Escolar y la Ley de Alimentación Saludable, esta última incorporando medidas como el etiquetado frontal de alimentos y la protección de la niñez frente a entornos alimentarios no saludables, explicó Suárez.

En tanto, Luis Lobo, de la Alianza España FAO para América Latina y el Caribe, explicó que la firma del ‘Pacto Alimentación Primero’ representará «un paso decisivo en la consolidación del compromiso de la República Dominicana con el desarrollo sostenible y el bienestar de su población, reafirmando el rol clave del poder legislativo en la construcción de un futuro más saludable para todos y todas».

La iniciativa ya ha sido ratificado en los parlamentos de México, Guatemala y Chile, «evidenciando su consolidación como un instrumento regional de articulación legislativa y cooperación para acelerar avances concretos en la materia», concluyó Lobo.EFE

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