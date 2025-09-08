La República Dominicana recibió más de 8 millones de visitantes entre enero y agosto
Santo Domingo, 8 sep (EFE).- La República Dominicana recibió 8,005,257 visitantes en los primeros ocho meses de este año, un 2,8% por ciento más que en el mismo periodo de 2024, informó este lunes el ministro de Turismo, David Collado.
Del total de visitantes, 6,085,053 llegaron por vía aérea y 1,920,204 por cruceros, señaló el ministro en su rueda de prensa mensual para dar las estadísticas sobre el sector.
«Volvimos a establecer otro récord, a superarnos nosotros mismo al recibir 8,005,257 visitantes en los primeros ocho meses de este año», dijo Collado.
De acuerdo con el funcionario, solo en el mes de agosto el país recibió 707,175 visitantes por la vía aérea, 569,665 de ellos extranjeros.
Entre los países emisores que más visitantes aportaron están Estados Unidos, con 46 %, Canadá (15 %), Argentina (6 %), Colombia (5 %) y Puerto Rico (3 %).
Los aeropuertos que más turistas recibieron en agosto fueron Punta Cana (58 %), Las Américas (24 %) y el Cibao (13 %).EFE
