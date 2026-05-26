La República Dominicana y Trinidad y Tobago firman acuerdo aéreo para impulsar el turismo

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Santo Domingo, 26 may (EFE).- La República Dominicana y Trinidad y Tobago suscribieron este martes un acuerdo de servicios aéreos, para impulsar el comercio, el turismo y la inversión bilateral.

A través de este acuerdo, las partes se conceden mutuamente derechos de sobrevuelo y aterrizaje, autorizan el transporte aéreo no regular y multidestino y acuerdan medidas estrictas en materia de seguridad operacional y aviación civil, entre otros aspectos, de acuerdo con un comunicado de la Cancillería dominicana.

El convenio fue firmado por el canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez; y el ministro de Transporte y Aviación Civil de Trinidad y Tobago, Eli Zakour.

Durante el acto, Álvarez resaltó que Trinidad y Tobago «representa un socio estratégico para continuar profundizando la integración regional del Caribe, al compartir desafíos y oportunidades comunes en áreas como comercio, turismo, logística, energía y desarrollo sostenible».

En ese sentido, afirmó, que el pacto «contribuirá a facilitar mayores intercambios comerciales y turísticos, promover nuevas oportunidades de inversión y fortalecer el acercamiento entre nuestros sectores empresariales y ciudadanos».

Al mismo tiempo, abre nuevas posibilidades para incrementar la frecuencia de vuelos, ampliar las opciones de conectividad y fomentar un entorno de mayor cooperación técnica e institucional entre las autoridades aeronáuticas de ambos países, afirmó Álvarez en el comunicado.

De su lado, el ministro Zakour, destacó que el sector de la aviación «desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico, el comercio, el turismo, la inversión y el intercambio cultural».

Al establecer un marco de Cielos Abiertos, «nuestros países están creando nuevas oportunidades para las aerolíneas, las empresas y los ciudadanos por igual», dijo, y subrayó que el acuerdo rubricado este martes «facilitará una mayor flexibilidad en los servicios aéreos, fomentará la competencia en el transporte aéreo y mejorará la conectividad» entre Trinidad y Tobago y República Dominicana.EFE

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