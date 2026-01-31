La repetición del recuento de votos en Kosovo blinda la mayoría de Albin Kurti

4 minutos

Skopie, 31 ene (EFE).- El nuevo recuento de los votos de las elecciones anticipadas celebradas en Kosovo el 28 de diciembre, ordenado por supuestas irregularidades, fortalece la victoria del gobernante partido Autodeterminación (Vetëvendosje) del primer ministro, el nacionalista Albin Kurti.

Según los datos definitivos publicados por la Comisión Electoral Central de Kosovo (CEC), el apoyo a la formación de Kurti subió desde el 49 % del escrutinio inicial hasta un 51,1 %, lo que le otorga 57 de los 120 escaños del Parlamento, situándole a solo cuatro de la mayoría absoluta (61 escaños),

Dado que hay 10 asientos reservados para minorías no serbias que suelen alinearse con el gobierno, se prevé que podrá fácilmente formar un nuevo Gobierno en los próximos días, de forma que el país deje atrás la parálisis política que vivió durante casi todo el año 2025.

El nuevo escrutinio ha ensanchado la brecha que lo separa de sus rivales: en segundo lugar quedó el opositor Partido Democrático (PDK), que con un 20,19 % de los votos obtiene 22 escaños, cinco menos que los que le daban los resultados preliminares.

Le sigue la Liga Democrática de Kosovo (LDK) con el 16,1 % (18 diputados), y la Alianza para el Futuro (AAK), con un 5,5 % (6 escaños), informó el presidente de la CEC, Kreshnik Radoniqi, en una rueda de prensa transmitida en vivo por la televisión pública RTK.

Veinte escaños están reservados para las minorías étnicas de la antigua provincia serbia, que proclamó su independencia en febrero de 2008, diez de ellos para los serbokosovares y el resto para otros, como romaníes y bosniacos.

La CEC ordenó el pasado día 19 un nuevo recuento completo de los votos después de detectar ciertas irregularidades en los sufragios emitidos en varios municipios, que están siendo investigadas por la Justicia, que ha enviado a prisión preventiva a 23 personas acusados de fraude electoral durante el escrutinio de los votos emitidos el 28 de diciembre, que forman parte de un grupo de 109 personas sospechosas, todas ellas integrantes de comisiones electorales locales.

Según la Fiscalía de Primera Instancia de Prizren, los sospechosos estarían implicados en delitos como fraude electoral, abuso del cargo, soborno e intimidación, presuntamente cometidos para modificar el recuento en favor de determinados candidatos.

La investigación habría detectado casos en los que se añadieron más de 40.000 votos a algunos aspirantes y se restaron más de 27.000 a otros, principalmente dentro de las mismas listas.

La convocatoria de elecciones anticipadas se hizo necesaria para poner fin a un bloqueo político de casi un año, durante el cual el partido de Kurti no logró formar un nuevo Ejecutivo tras perder la mayoría absoluta en los comicios de febrero de 2025.

Estas han sido las séptimas elecciones legislativas celebradas en Kosovo desde su independencia unilateral, una decisión que no ha sido reconocida por Serbia ni por cinco estados de la Unión Europea (UE): España, Rumanía, Grecia, Eslovaquia y Chipre.

Los comicios tuvieron lugar en medio de un repunte de las tensiones con Serbia desde 2021 y de la fricción de Kurti con la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, principales aliados de Kosovo, un factor que contribuyó a que no encontrara socios de gobierno.

Bruselas y Washington consideran que la política de mano dura de Kurti para reducir la influencia de Belgrado entre la minoría serbia de Kosovo aumenta la tensión y, además, le reprochan que no haya creado una prometida comunidad de municipios serbios, con cierta autonomía.

La UE espera un Gobierno dispuesto a reactivar el diálogo de normalización con Belgrado, una condición para que tanto Serbia como Kosovo avancen en su camino hacia la integración en el bloque comunitario.

En 2023, la Comisión Europea impuso sanciones diplomáticas y congeló fondos para Kosovo, pero la presidenta del ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, prometió este mes que se retomaría la ayuda financiera. EFE

ib-wr/vh