La representación de América Latina en Davos: con Milei y Noboa, sin Petro ni Sheinbaum

Redacción Internacional, 18 ene (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, el de Ecuador, Daniel Noboa, y el de Panamá, José Raul Mulino, son los líderes de América Latina que harán acto de presencia en el Foro Económico Mundial (WEF) en la localidad suiza de Davos, que empieza este lunes.

Los tres, que encabezan gobiernos conservadores en sus países, se encontrarán en Suiza con la mayor delegación estadounidense nunca antes vista en el Foro, liderada por Donald Trump, que viajará acompañado de al menos cinco secretarios de su Administración.

Milei, uno de los principales aliados de Trump en la región, llegará acompañado de la cúpula de su gabinete -la secretaria general de la Presidencia y hermana del dirigente, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller, Pablo Quirno- a un Foro donde el año pasado destacó por su inflamado discurso contra la izquierda y lo que tachó de «virus mental de la ideología woke».

Noboa, que también tiende la mano a Trump desde Ecuador al abanderar políticas parecidas de lucha contra el crimen organizado, encabeza una nutrida comitiva con cuatro ministros que incluye la titular de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y la de Economía, Sariha Moya.

En cambio, el presidente colombiano, Gustavo Petro, que inicialmente se contaba entre los asistentes del encuentro, canceló su participación para dar prioridad a la reunión que tendrá con Trump el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca y que se espera que reconduzca la tensa relación entre los dos mandatarios, que escaló todavía más a raíz de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Washington y sus amenazas de hacer lo mismo en Colombia.

Precisamente la situación en Venezuela y el futuro de su economía petrolera, que Estados Unidos quiere diridegir a partir de ahora, es uno de los conflictos sobre la mesa en Davos, además de las amenazas arancelarias de Trump contra Europa por su oposición a la anexión estadounidense de Groenlandia, entre otros.

El encuentro, que se celebra hasta el próximo viernes, tendrá lugar «en el contexto geopolítico más complejo desde 1945», dijo esta semana el presidente y consejero del Foro Económico Mundial (WEF), Borge Brende.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tampoco viajará a Davos y será la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, quien encabezará la delegación del país en Suiza.

Sheinbaum es otra de las caras del progresismo latinoamericano que ha debido lidiar con amenazas de Trump de lanzar operaciones militares en su territorio bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

También canceló su participación en Davos el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, pese a que iba a ser su primer viaje internacional como mandatario, para «priorizar la agenda nacional».

Su salida del país implicaría entregar el mando temporal al vicepresidente, el expolicía Edmand Lara, con quien tiene marcadas diferencias hasta el punto de que Lara se ha declarado «oposición constructiva». EFE

int-mrs/vh