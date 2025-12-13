‘La reserva’, la cinta sobre tala ilegal en México que busca concienciar a las comunidades

David Álvarez

Ciudad de México, 13 dic (EFE).- La bióloga y actriz mexicana Carolina Guzmán sabe lo que es entregar su vida a la conservación de la naturaleza, una práctica cada vez más necesaria en México y a la vez peligrosa, como refleja la cinta que protagoniza, ‘La reserva’ (2025), un ejercicio de ficción con el que busca demostrar el abandono de las instituciones en estados como Chiapas (sur), amenazados por el narcotráfico.

“Parece que todo se nos ha dado por magia y que esto no se va a acabar”, explica en entrevista con EFE la también guardabosques, refiriéndose a lo que considera el mayor peligro para conservar reservas como la Reserva de la Biosfera El Triunfo.

Allí se ambienta la película dirigida por Pablo Pérez Lombardini, cuyo objetivo es alertar a la población sobre la devastación ambiental causada por la tala ilegal en uno de los pulmones del país.

‘La reserva’ es la historia de una guardabosques que tras identificar este ilícito en su territorio decide no solo enfrentarse a quienes lo cometen, sino a sus vecinos que inmersos en sus complicadas vidas como productores de café no quieren ayudarla a proteger su pueblo.

Para la mexicana, muchas de las cientos de comunidades perdidas en la montaña de Chiapas se ven afectadas por el miedo a perder sus trabajos, paralizadas por el desconocimiento y la falta de tiempo para observar el que también es su hábitat.

“Cuando vives en el medio rural, la gente vive de una forma en la que está primero la cotidianidad: producir alimento, tener hijos y tal vez uno que otro se irá a la escuela, pero no ven que los recursos naturales se están degradando de alguna manera, es algo que no sucede al instante”, confiesa.

Desde 2012, más de 2.200 personas fueron asesinadas o desaparecidas en el mundo por defender el medio ambiente y el territorio, según la organización Global Witness, que alerta del crecimiento en los últimos años de esta cifra y especialmente en 2024, periodo en el que 146 víctimas documentadas sufrieron este tipo de crimen.

La educación es, según Guzmán, el camino para que sus conciudadanos pasen de pensar que “el agua sale de la llave” a estar alerta por su territorio, una tarea difícil con la que “se están consiguiendo logros”, pero quizás no al ritmo que le gustaría a la intérprete.

“Solo para rodar la película tuvimos conflictos sociales, la gente se iba del proyecto. Si tú vas a promocionarlo, ¿qué crees que te va a pedir? Pues dinero, no ven los beneficios que podrían venir después”, explica entristecida sobre las comunidades afectadas de las que no quieren revelar sus nombres por motivos de seguridad.

El director, Pérez Lombardini, vivió en carne propia la dificultad de coordinar a todo un equipo de actores que fueron elegidos entre los habitantes de la zona, en definitiva, afectados no solo por la tala, sino por los abusos laborales en la producción de alimentos como el café o el plátano.

“Organizarse entre seres humanos cuesta un huevo (mucho trabajo). Tenemos que ejercitar y tratar de fortalecer nuestro sentido de comunidad”, apunta el cineasta.

Para los dos, la solución frente a esta violencia y desamparo pasa meramente por la empatía hacia los pueblos, por realizar un esfuerzo en “escuchar las necesidades de la gente” y crear un plan de manera conjunta entre instituciones y sociedad.

“Las bases de un proyecto de conservación de la naturaleza tienen que venir desde abajo. No que alguien lo planee desde arriba el cómo solucionar las necesidades de la gente, sino que sea la propia gente quien te deba decir para dónde quiere ir”, argumenta Guzmán.

Esta discusión se tiene que centrar en el pueblo, afirma Lombardini, ya que es necesario conocer los medios que utilizan estas poblaciones para subsistir y sobre todo, comprender que “muy difícil tener consideraciones ecológicas cuando no están resueltas las necesidades básicas”.

‘La reserva’ se estrena el próximo 18 de diciembre en salas mexicanas tras haber ganado el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) y haber triunfado en otros certámenes mundiales como el Festival Internacional de Arte de Catar. EFE

