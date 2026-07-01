La reserva energética argentina de Vaca Muerta bate un récord de actividad en junio

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Buenos Aires, 1 jul (EFE).- Vaca Muerta, la gigantesca formación de hidrocarburos no convencionales de Argentina, logró en junio pasado un nuevo récord de actividad, según informaron este miércoles fuentes del sector.

La cantidad de etapas de fractura -una forma técnica de medir la actividad en yacimientos no convencionales- llegó en el sexto mes del año a una marca histórica de 2.760 en Vaca Muerta, de acuerdo con un informe de la firma de servicios petroleros NCS Multistage.

La cifra es un 11,1 % superior al número de fracturas de mayo último e implica un crecimiento del 40,2 % con respecto a los registros de junio de 2025.

En junio pasado, la actividad volvió a estar liderada por YPF, la mayor productora de hidrocarburos de Argentina.

Según detalla el informe, YPF, controlada por el Estado argentino, representó el 50 % de la actividad en junio.

Una de las novedades en el sexto mes del año fueron las primeras etapas de fracturas hechas por la petrolera colombiana Geopark en el bloque Loma Jarillosa Este.

En el primer semestre del año el número de etapas de fracturas en Vaca Muerta ascendió a 14.958, de acuerdo al informe NCS Multistage, que pronostica un total de etapas de fractura acumulado este año de 28.000.

Vaca Muerta, con epicentro en la provincia argentina de Neuquén (suroeste), es la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo y se encuentra en etapa de creciente desarrollo masivo.

La colosal formación, que comenzó a ser explotada por YPF en 2013, ha recibido desde entonces inversiones por unos 52.000 millones de dólares para su desarrollo.

Trece años después, la producción es récord, lo que ha permitido a Argentina no solo reducir sustancialmente su necesidad de importación de gas en el invierno austral sino también contar con crecientes saldos exportables de hidrocarburos y recuperar el superávit en su balanza energética. EFE

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