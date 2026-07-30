La Reserva Federal de EEUU mantiene sus tasas de interés tras una decisión dividida

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La Reserva Federal (Fed, banco central) de Estados Unidos resolvió este miércoles mantener sus tasas de interés, en una decisión dividida.

En medio de una inflación persistente provocada por la guerra en Oriente Medio y las presiones del presidente Donald Trump para que baje las tasas e impulse el crédito, el Comité de Política Monetaria (FOMC) de la Fed decidió por mayoría mantener en un rango de 3,50-3,75% sus tasas de referencia, por quinta vez consecutiva.

Tres de los doce participantes en la votación se pronunciaron a favor de un aumento de 0,25 puntos de base.

– Decisión esperada, economía resiliente –

El mercado esperaba este resultado: según la herramienta de seguimiento de CME, FedWatch, cerca de dos tercios de los analistas habían anticipado tal decisión. Pero al mismo tiempo, un tercio de los analistas apostaba por una subida de los tipos de interés.

Era una porción importante de opiniones divergentes entre los especialistas, algo que se ve poco la víspera de la decisión, y que se explica en particular por la voluntad del nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, de dejar de dar de antemano indicaciones sobre la dirección que podría tomar el banco central.

«La economía (estadounidense) ha demostrado una solidez impresionante a pesar de los recientes choques. Las tendencias son positivas y nos muestran un crecimiento que sigue siendo robusto», declaró Warsh en rueda de prensa.

En sus primeras declaraciones públicas como presidente de la institución, Warsh reafirmó que la entidad se centraría en devolver estabilidad a los precios, sin aportar, no obstante, ninguna indicación sobre el método previsto.

Una subida de tipos de interés habría representado, sin embargo, un escenario desfavorable para el presidente Trump, que ha prometido un recorte tanto en los precios como los costes de endeudamiento.

Tasas más altas suponen crédito más caro.

Varios integrantes del FOMC habían afirmado que contemplaban un incremento, y uno de ellos, Christopher Waller, había estimado a mediados de julio que la Fed «debe estar preparada para endurecer su política monetaria para evitar una repetición del episodio de inflación de 2020-2021», durante la pandemia de Covid-19.

Si bien Waller finalmente se manifestó a favor del statu quo, no fue el caso de sus colegas Beth Hammock, Lorie Logan y Neel Kashkari.

Antes de nombrar a Kevin Warsh -de quien no oculta que espera una política monetaria más acomodaticia-, Trump llevó a cabo una campaña encarnizada contra quien ocupó durante ocho años la presidencia de la Fed, Jerome Powell.

– Visiones –

El presidente estadounidense mantuvo la presión sobre el banco central hasta el último momento, y aseguró el lunes que «el informe sobre la inflación ha sido muy bueno», con «costos que bajan rápidamente».

En realidad, la inflación ha vuelto a subir en los últimos meses, principalmente debido a la guerra en Oriente Medio consecutiva a los bombardeos estadounidenses e israelíes en Irán.

En mayo, el índice PCE, que la Fed privilegia para determinar su política monetaria, alcanzaba el 4,1%, 0,3 puntos porcentuales más que en abril, y un aumento de 1,2 puntos desde febrero.

Desde entonces, los precios de la energía, principal causa del actual pico de inflación, han vuelto a bajar.

Siguen, sin embargo, a un nivel mucho más elevado que a comienzos de año y muy volátiles según la evolución de las hostilidades.

Los datos del PCE de junio se conocerán el jueves, al día siguiente de la decisión de la Fed.

Según la mayoría de los analistas, el hecho de que la inflación esté vinculada a la energía explica que pueda considerarse temporal.

El mercado laboral, en tanto, continúa mostrando solidez.

El desempleo sigue bajo (4,2%), aunque este dato se explica en parte por una disminución de la tasa de participación de la mano de obra en la economía, un guarismo que se ubica en su menor nivel desde la pandemia.

«Lo estamos haciendo bastante bien colectivamente como país, como responsables de política económica en materia de pleno empleo», estimó Warsh.

«Pero nos está yendo considerablemente peor en lo que respecta a los precios. Por eso los describimos como elevados y eso es lo que ha ocupado la mayor parte de nuestro debate», concluyó.

La Fed tiene un doble mandato que consiste en mantener a raya la inflación (su objetivo es de 2% anual) y lograr el pleno empleo.

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