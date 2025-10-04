The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

La respuesta de Hamás «permite avanzar hacia el fin de la guerra», afirma Francia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

París, 4 oct (EFE).- La respuesta del grupo islamista Hamás al plan propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, es para Francia «una etapa importante» que «permite avanzar hacia el fin de la guerra en Gaza y la liberación inmediata de todos los rehenes», transmitió el Gobierno galo.

En un comunicado difundido este sábado por el Ministerio de Exteriores francés, París instó a las partes «a poner en práctica sin demora el conjunto de las modalidades de este plan», cuyos «principios se inscriben en la línea» de la declaración realizada en septiembre en la sede de la ONU en Nueva York.

Francia celebró los esfuerzos de los mediadores egipcios, cataríes y turcos, así como «el compromiso del presidente Trump a favor de la paz».

«Francia está lista -recalca el texto- para seguir colaborando con Estados Unidos, el Gobierno israelí, la Autoridad Palestina y todos los socios regionales e internacionales, para contribuir a la salida de la crisis en Gaza y al relanzamiento de una dinámica hacia una paz duradera en Oriente Próximo, sobre la base de ese plan y de la declaración de Nueva York».

El plan de 20 puntos que presentado el lunes desde Washington, propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza que estaría supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Dicha hoja de ruta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo que ha descartado el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pese a aceptar el plan.

Hamás anunció este viernes que acepta liberar a todos los rehenes israelíes bajo los términos expresados por Trump y señaló su disposición a negociar de forma inmediata a través de los mediadores los detalles del acuerdo de paz. EFE

ngp/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR