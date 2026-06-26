La respuesta de la Cruz Roja en Venezuela incluye el despliegue de hospitales de campaña

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Ciudad de Panamá, 26 jun (EFE).- La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) gestiona el despliegue de hospitales de campaña en las zonas más afectadas por el «doblete sísmico» de magnitud 7,2 y 7,5 que asoló a Venezuela el miércoles, dejando al menos 920 muertos, 3.360 heridos y un número no precisado oficialmente de desaparecidos.

Este desastre ocurre en medio de una larga crisis sanitaria en Venezuela – con hospitales deteriorados, escasez de medicinas e insumos médicos y falta de personal – reconocida por el Gobierno, que creó el martes mediante una resolución una comisión para la «selección de contratistas para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras» en el sector de la salud.

Fuentes de la Cruz Roja explicaron este viernes a EFE que la respuesta a la emergencia incluye desplegar al menos dos hospitales móviles – uno de la Cruz Roja Española y otro de la Cruz Roja Finlandesa – lo que ocurre «a solicitud expresa» del Estado afectado.

Se trata de unidades que se instalan en cuestión de horas una vez en el lugar, y puede operar hasta por cuatro meses para prestar servicios fijos de salud de emergencia mediante personal médico, quirúrgico y enfermeras, de acuerdo con la información oficial.

Los sismos de 7,2 y 7,5, registrados con solo 39 segundos de diferencia en el litoral Caribe venezolano, golpearon especialmente a La Guaira, un estado costero central contiguo a Caracas, donde edificios de apartamentos se derrumbaron por completo o parcialmente.

En la capital también colapsaron varios edificios, mientras que otros sufrieron daños visibles sin llegar a caerse. Otras zonas de Venezuela también fueron afectadas por los terremotos.

Para el despliegue de los hospitales de campaña, así como para el reforzamiento de la operación de la red de ocho hospitales y 34 policlínicas que tiene la Cruz Roja Venezolana y de otros servicios, se ha lanzado este viernes desde Ginebra un llamamiento de emergencia de 50 millones de francos suizos (61 millones de dólares).

«Es importante señalar que estos terremotos y las constantes réplicas no ocurren de forma aislada en Venezuela. Afectan a comunidades que ya sufren otras presiones: un sistema de salud sobrecargado, personas que en los últimos años se han visto obligadas a desplazarse y regresar a sus hogares, y una región que atraviesa otra temporada climática difícil, entre otros desafíos», declaró la directora regional de la FICR para las Américas, Loyce Pace, con sede en Panamá.

Este mismo viernes, República Dominicana anunció que trabaja para enviar un hospital móvil y cerca de 40 profesionales sanitarios a Venezuela, incluidos médicos, enfermeras, farmacéuticos y psicólogos. EFE

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