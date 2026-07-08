La retrospectiva de Rafael en el Met se corona como la más visitada del museo desde 2018

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Nueva York, 8 jul (EFE).- La exposición ‘Rafael: Poesía Sublime’ del Museo Metropolitano de Arte (Met) de Nueva York cerró sus puertas tras convertirse en la muestra más visitada de la institución desde 2018, atrayendo a un total de más de 562.000 personas durante sus tres meses de apertura.

La histórica retrospectiva, que bajó el telón el pasado 28 de junio, recibió una extraordinaria media de 6.800 visitantes diarios, una cifra que representa casi la mitad de todo el público que acudió al museo neoyorquino durante este periodo.

Con estos datos, la muestra se sitúa en el podio de las más exitosas del Met en los últimos diez años, superada únicamente por ‘Miguel Ángel: Dibujante y diseñador divino’ (2017-18) – que también fue comisariada por la curadora del Met de origen chileno Carmen Bambach – y la exitosa exposición del Instituto del Traje ‘Cuerpos celestiales: La moda y la imaginación católica’ (2018).

Max Hollein, director ejecutivo del Met, destacó en un comunicado la alegría de la institución al ver cómo «un número tan excepcional de visitantes» aprovechó la oportunidad de «experimentar la impresionante variedad de su genio creativo» a través de una reunión de obras maestras «única en la vida».

‘Rafael: Poesía Sublime’ se despide habiendo hecho historia como la primera retrospectiva internacional e integral en Estados Unidos dedicada a Raffaello di Giovanni Santi (1483-1520).

A lo largo de sus salas, la exhibición logró reunir 237 obras – más de 170 de la mano del propio Rafael -, combinando pinturas, dibujos, artes decorativas y tapices procedentes de 62 colecciones públicas y privadas de todo el mundo.

Tal y como explicó la comisaria Carmen Bambach a EFE el pasado marzo, coincidiendo con la inauguración, la exposición no solo buscaba celebrar la maestría técnica del artista, sino también zanjar los debates históricos sobre la autoría de sus obras.

Al colocar los estudios preparatorios junto a las pinturas, el Met logró exponer la inconfundible «energía» y «continuidad técnica» del genio de Urbino frente a la de los colaboradores de su taller.

Entre los grandes hitos que el público pudo contemplar durante estos meses destacó un préstamo excepcional del Patrimonio Nacional de España: tres majestuosos tapices de la serie de Felipe II que nunca antes habían cruzado el Atlántico. EFE

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