La reunión de los presidentes Gustavo Petro y Delcy Rodríguez en la frontera fue cancelada

2 minutos

Bogotá/Cúcuta, 12 mar (EFE).- El encuentro que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, iban a celebrar mañana en un puente de la frontera común, fue cancelado a última hora, confirmaron este jueves fuentes oficiales colombianas.

«Sí, cancelada», dijo a EFE una fuente de la Casa de Nariño, sede presidencial colombiana, al ser consultada sobre versiones que circularon hoy de que la reunión entre los dos mandatarios, prevista para celebrarse mañana en el puente internacional Atanasio Girardot, no se llevaría a cabo.

El Atanasio Girardot es uno de los cuatro puentes que comunican al departamento colombiano de Norte de Santander con el estado venezolano de Táchira, en donde hasta esta tarde trabajadores preparaban la tarima para el encuentro.

El Gobierno colombiano no ha dado detalles de los motivos de cancelación del encuentro, que era esperado con expectativa en ambos países, aunque medios locales informaron que fue una decisión de Venezuela alegando razones de seguridad.

Tras la noticia de la cancelación, el personal encargado de la logística en el puente comenzó a recoger mesas y otros materiales que serían usados en la reunión.

El encuentro había sido confirmado la semana pasada por el Gobierno colombiano, que esta tarde alcanzó a entregar en la ciudad fronteriza de Cúcuta, capital de Norte de Santander, las acreditaciones para la prensa que cubriría mañana a Petro y Rodríguez.

Se esperaba que en dicha cita, Petro y Rodríguez hablaran de asuntos económicos, comerciales y de seguridad en la frontera común de 2.219 kilómetros.

La suspensión del encuentro se produjo poco después de que el Gobierno colombiano informara en su cuenta de X de una llamada telefónica entre Petro y el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que «se tocaron temas energéticos, hidrocarburos, temas de seguridad, cultivos ilícitos, erradicación, trabajo en conjunto por la lucha contra el narcotráfico, la reactivación económica en la frontera y otros más».

«Al terminar la llamada, Trump deseó suerte al presidente Petro en su reunión con Venezuela», concluyó el mensaje en X. EFE

joc-jga/pc/lnm

(foto)(vídeo)