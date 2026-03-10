La reunión del G7 de Energía aborda este martes las reservas estratégicas de petróleo

(Actualiza con precisiones del Gobierno francés )

París, 10 mar (EFE).- La reunión del G7 de ministros de Energía abordará este martes las reservas estratégicas de petróleo, anunció la titular del ramo francesa y portavoz del Gobierno de Francia, Maud Bregeon, cuyo país ejerce la presidencia de turno del club de los países más ricos.

Francia quiere volver a discutir con las grandes potencias económicas una posible liberación de reservas estratégicas de petróleo para reducir los precios en las gasolineras, según la ministra.

«Nuestra responsabilidad es hacer todo lo posible para reducir los precios (…) Eso es lo que propondremos esta tarde con (el ministro de Economía) Roland Lescure en el marco de la reunión del G7 sobre Energía para avanzar en la liberación de las reservas de petróleo», declaró Bregeon a la televisión France 2.

Los ministros debatirán, con la participación de la Agencia Internacional de la Energía, el impacto de la situación actual en el sector energético mundial, así como los desafíos para la seguridad del suministro de petróleo y gas y sus consecuencias para los precios, tanto en sus respectivos países como en el extranjero, añadió el Ministerio de Economía y Finanzas en un comunicado.

Esta reunión extraordinaria de ministros de Energía sigue a la celebrada la víspera con titulares de Finanzas, que presidió Lescure y que terminó con la disposición de sus participantes a adoptar «todas las medidas necesarias» para estabilizar los mercados de hidrocarburos, incluida la posibilidad de recurrir a las reservas estratégicas.

Al anunciar ayer la reunión de hoy, el presidente francés, Emmanuel Macron, señaló la voluntad de su país de trabajar «en temas energéticos, que son extremadamente importantes, y en temas económicos» para «lograr una estrecha coordinación en el G7».

Esta reunión se celebrará a partir de las 13.45 hora local (12.45 GMT) al margen de la reunión de alto nivel sobre energía nuclear de uso civil organizada este martes en París por Francia y la Agencia Internacional de la Energía, y tendrá un formato híbrido (videoconferencia y presencial), precisó el Ministerio de Economía y Finanzas.

La llamada cumbre sobre la energía nuclear de uso civil, que sigue a la primera celebrada el año pasado en Bruselas, se celebra en un momento de crisis energética por la guerra en Oriente Medio y justo cuando se cumplen 15 años del desastre nuclear de Fukushima (Japón).

«La energía nuclear es una de las soluciones, tanto para establecer la autonomía estratégica y la soberanía, como, por supuesto, como motor de la electrificación, la descarbonización y la soberanía, permitiéndonos ser más autosuficientes con fuentes de energía que aún son demasiado intensivas en carbono», dijo Lescure a su llegada al evento al que asisten «más de 400 representantes de todo el mundo».

París busca ampliar la alianza europea en favor de la energía nuclear para usos civiles, actualmente con 16 miembros de la UE, en una reunión de alto nivel que se celebra el 10 de marzo en París, informaron fuentes del Elíseo.

«Francia ha sido líder en Europa en el avance de sus esfuerzos de descarbonización, y hoy vemos cómo la dependencia de los combustibles fósiles es una debilidad importante (…) Vemos una vez más cómo estamos atados a las potencias externas que dictan nuestras facturas energéticas», subrayó Lescure. EFE

