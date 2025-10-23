The Swiss voice in the world since 1935

La reunión entre Trump y Xi será el 30 de octubre en Corea del Sur, anuncia la Casa Blanca

Washington, 23 oct (EFE).- Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, se reunirán el próximo 30 de octubre en Corea del Sur, anunció este jueves la Casa Blanca.

«El jueves por la mañana, hora local, el presidente Trump participará en una reunión bilateral con el presidente Xi de la República Popular China, antes de partir de regreso a su casa en Washington», expresó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa. EFE

