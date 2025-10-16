La reunión Zelenski-Trump se centrará en los misiles de largo alcance Tomahawk

El principal tema de la reunión del viernes entre los presidentes Volodimir Zelenski y Donald Trump será la posible entrega de misiles estadounidenses de largo alcance Tomahawk a Ucrania, informó a AFP un alto funcionario de Kiev.

Esta fuente indicó que los dos mandatarios también abordarán «la cuestión de los Patriot», las baterías de defensa antiaérea estadounidenses.

Zelenski tiene previsto llegar a Washington el jueves, antes de la reunión, y reunirse con representantes de las industrias de defensa, añadió el funcionario.

Con estos empresarios quiere discutir «cuándo serían realmente posibles las entregas», declaró.

Las relaciones entre ambos mandatarios han mejorado desde que en febrero tuvieron una incómoda reunión televisada en la Casa Blanca.

En este tiempo, Trump ha endurecido el tono con el presidente ruso, Vladimir Putin, tras el estancamiento de las negociaciones para poner fin a más de tres años de guerra.

Altos funcionarios ucranianos que visitan Washington esta semana se reunieron con representantes de los fabricantes de armas estadounidenses, entre ellos Raytheon, que produce misiles Tomahawk.

Según la fuente de la administración ucraniana, estos industriales «necesitan una señal política».

Rusia, que invadió la exrepública soviética en febrero de 2022, ha advertido de que el envío de estos misiles de largo alcance a Ucrania implicaría la ruptura de sus relaciones con Estados Unidos y atizaría la escalada.

