La revisión de la normativa UE sobre derechos de pasajeros aéreos se atasca varios meses

2 minutos

Estrasburgo (Francia), 21 ene (EFE).- La revisión de la normativa comunitaria de derechos de los pasajeros aéreos, que fija cuándo una aerolínea debe indemnizar por retrasos o si el viajero tiene derecho a embarcar gratis una maleta de mano en la UE, volvió a atascarse este miércoles ante las discrepancias entre el Parlamento Europeo y los Estados miembros.

La Eurocámara aprobó este miércoles (632 votos a favor, 15 en contra y nueve abstenciones) su posición en segunda lectura sobre la reforma del reglamento, en la que se opone a los cambios impulsados por los gobiernos de la UE para elevar el umbral de retraso a partir del cual los pasajeros pueden reclamar una compensación económica y para reducir los importes de esas indemnizaciones.

Los eurodiputados abogan por mantener el actual derecho a compensación cuando un vuelo se retrasa más de tres horas, frente a la propuesta del Consejo de la Unión Europea, que aboga por fijar ese umbral entre cuatro y seis horas en función de la distancia del trayecto.

También rechazan rebajar las cuantías de las indemnizaciones, que actualmente oscilan entre 250 y 600 euros.

El Parlamento respalda además que los pasajeros puedan subir a bordo sin coste adicional un objeto personal y una pequeña pieza de equipaje de mano, entre otros puntos como la definición de las «circunstancias extraordinarias» que eximen a las aerolíneas de pagar compensaciones.

Tras fracasar las negociaciones (trílogos) entre el Consejo (los países) y la Eurocámara, con asistencia de la Comisión Europea, el expediente se encamina hacia el mecanismo de conciliación entre ambas instituciones, lo que retrasaría varios meses la redacción definitiva.

El Parlamento enviará ahora sus enmiendas al Consejo de la UE, que tendrá tres meses y otro más de prórroga, para aceptarlas o rechazarlas, indicaron a EFE fuentes parlamentarias.

Si las rechaza, el dossier pasará a procedimiento de tercera lectura, en el que ambas instituciones tendrán ocho semanas para alcanzar un acuerdo sobre la futura legislación, que se intenta actualizar sin éxito desde 2014.

Entre tanto, seguirán aplicándose las normas vigentes desde 2004. EFE

jaf/asa/psh