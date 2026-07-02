La Roja saca billete a octavos del Mundial 2026, que dice adiós a una leyenda

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Sin la brillantez aún de épocas recientes, España ofreció su mejor versión hasta ahora en el Mundial 2026, goleó 3-0 a Austria y sacó el bilete a octavos, en una jornada en la que el torneo despide a una de sus leyendas: Cristiano Ronaldo o Luka Modric.

La Roja, que no había vuelto a ganar una eliminatoria mundialista desde el recordado título de Sudáfrica 2010, apenas encontró resistencia en el equipo austriaco, bien organizado en defensa pero con problemas a la hora de llegar a la portería de Unai Simón.

Lamine Yamal, ya recuperado «al 100%» según dijo en la víspera, fue una pesadilla para la defensa rival, aunque los goles fueron marcados por Mikel Oyarzabal (dos, uno en cada parte) y entre medias otro de Pedro Porro, en presencia en el SoFI Stadium de Los Ángeles de estrellas españolas como la futbolista Alexia Putellas, la cantante Rosalía y los actores Javier Bardem y Penélope Cruz.

– Yamal, una pesadilla –

El delantero de la Real Sociedad mantiene su idilio con el gol cuando viste la Roja: cuatro goles en el Mundial, se coloca a dos de Messi y Mabappé en la lucha por la Bota de Oro, y 29 dianas como internacional, lo que le convierte en el sexto máximo goleador histórico de la selección, empatado con Fernando Hierro.

La otra nota positiva del partido para España es que sigue sin encajar un solo gol en el torneo.

En el camino a la segunda estrella, España supera de esta manera el primero de los cuatro partidos que le quedan para llegar a la final el 19 de julio en el MetLife Stadium, a las afueras de Nueva York.

El siguiente reto será en Arlington, vecina a Dallas, contra el vencedor del Portugal-Croacia que se disputa este jueves en Toronto.

Este encuentro será el último de la penúltima jornada de dieciseisavos este jueves, en la fútbol dirá adiós a una leyenda: Cristiano Ronaldo o Luka Modric.

Primer duelo en la historia de la Copa del Mundo en el que coincidan dos jugadores de más de 40 años, los antiguos compañeros en el Real Madrid (que ganaron cuatro Champions en seis años) y líderes absolutos de sus respectivas selecciones, están disputando el que debería ser su último Mundial.

Criticado por su pobre desempeño en el debut, Ronaldo se reivindicó con un doblete en la goleada 5-0 contra Uzbekistán. En su último partido en la fase de grupos, el empate sin goles contra Colombia, CR7 no pudo desnivelar.

– «Batalla» en la medular –

«He vuelto», gritó CR7 tras marcar su doblete y convertirse en el primer futbolista en anotar goles en seis Mundiales.

Modric, por su parte, sigue siendo el metrónomo croata y su concurso puede ser determinante en lo que el seleccionador balcánico, Zlatko Dalic, definió como «una batalla» en el centro del campo.

Para el último turno queda el duelo, en teoría, menos atractivo, en el que Argelia tratará de convertirse en el segundo equipo africano octavofinalista y que frente a Suiza contara con una baza a tener en cuenta, Vladimir Petkovic.

El actual seleccionador de los Fennecs conoce a la perfección a Suiza, a la que dirigió entre 2014 y 2021 y llevó a sus éxitos más recientes, como los octavos de final en la Eurocopa 2016 y el Mundial de Rusia 2018 y, sobre todo, alcanzar los cuarto en el torneo continental en 2020 luego de eliminar a Francia.

Ya se conocen cinco de los duelos de octavos de final y destaca la presencia de los tres países coorganizadores del torneo en Norteamérica: Inglaterra desafiará a México en el Azteca, Canadá abrirá fuego ante Marruecos, y Estados Unidos jugará en Seattle frente a Bélgica sin su goleador Folarin Balogun, expulsado en la victoria 2-0 frente a Bosnia en el último partido del miércoles.

Los otros dos duelos que ya se conocen enfrentarán a los campeones del mundo Brasil y Francia contra la Noruega de Erling Haaland y la sorprendente Paraguay, verdugo de Alemania en el primer cruce, respectivamente.

mcd/iga/ma