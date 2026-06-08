La sólida creación de empleo en EEUU supera las expectativas en mayo

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Estados Unidos creó 172.000 puestos de trabajo en mayo, muy por encima de las expectativas del mercado, mientras que el desempleo se mantuvo estable, según datos del gobierno publicados el viernes.

En el último año, el crecimiento del empleo ha oscilado entre la expansión y la contracción de un mes a otro, pero los datos de mayo marcan el tercer mes consecutivo de aumento.

«El empleo total en el sector no agrícola aumentó en 172.000 en mayo y la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 4,3%», señaló la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

«Los incrementos de empleo se registraron en ocio y hostelería, gobiernos locales y atención sanitaria», agregó.

Los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal esperaban un aumento de 80.000 puestos de trabajo, menos de la mitad anunciados por el gobierno.

Las acciones de Wall Street cotizaban a la baja tras el anuncio pues los inversionistas esperan que un mercado laboral sólido signifique tipos de interés más altos a finales de año por parte de la Reserva Federal (Fed, banco central estadounidense).

«Las acciones deberían subir, no bajar. Así ha sido durante 200 años. ¡Crecimiento no significa inflación!», reaccionó el presidente Donald Trump en redes sociales.

– Crecimiento por sectores –

El sector de ocio y hostelería sumó 70.000 puestos de trabajo el mes pasado, según los nuevos datos, muy por encima de su aumento mensual promedio de 14.000 en el último año.

El sector de la salud siguió siendo uno de los motores más sólidos del mercado laboral, con 35.000 empleos creados en mayo.

El rubro de actividades financieras, sin embargo, suprimió 22.000 puestos, con pérdidas concentradas en los seguros y la banca comercial. El sector tiene 107.000 empleos menos que en su nivel máximo reciente, alcanzado en mayo de 2025.

El transporte aéreo perdió 9.000 empleos, después de que la aerolínea de bajo costo Spirit redujera gradualmente sus operaciones.

«Las ganancias en el empleo han superado significativamente las expectativas durante los últimos tres meses, lo que indica que pese a los precios más altos de la energía debido al conflicto con Irán y las preocupaciones de que la IA reduciría la demanda de trabajadores, la creación de empleo se ha acelerado», dijo Kathy Bostjancic, economista jefe de Nationwide.

– Fed prudente –

«Los analistas esperan que la Fed mantenga las tasas sin cambios durante un período prolongado», agregó Bostjancic y señaló su preocupación porque el aumento de empleo estuvo «impulsado por solo unas pocas categorías».

Los responsables de la política monetaria en la Reserva Federal han señalado preocupación por una inflación persistente por encima de la meta del 2%, alimentada por la guerra contra Irán.

La Fed tiene la doble misión de mantener la inflación en su objetivo y de garantizar al mismo tiempo el máximo nivel de empleo.

La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, dijo que el informe de empleo indicaba un mercado laboral en equilibrio.

«Por ahora, es razonable mantener las tasas sin cambios, dada la incertidumbre sobre las perspectivas económicas. Pero si las tendencias recientes continúan, pronto podría ser apropiado actuar», escribió en una publicación en línea.

La herramienta FedWatch de CME Group, que mide la probabilidad de que la Fed suba, baje o mantenga los tipos, muestra que los mercados están anticipando una probable subida de tasas para diciembre.

La Fed hizo una pausa en su ciclo de recortes de tasas en enero y desde entonces se ha mantenido prudente para ver las repercusiones de la guerra con Irán en la economía.

El nuevo jefe de la Reserva Federal, Kevin Warsh, presidirá a finales de este mes su primera reunión del comité monetario, en el que 12 miembros deciden por votación los tipos de interés.

El viernes, Trump dijo que le gustaría ver tasas de interés más bajas, pero que «dejaría a Kevin tomar esa decisión».

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron en respuesta al informe de empleo.

El rendimiento del bono a 10 años saltó del 4,47% al 4,53%, mientras que el del bono a dos años subió del 4,04% al 4,13%.

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