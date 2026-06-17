La salud del cacique Raoni mejora, pero sigue en cuidados intensivos en Brasil

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El líder indígena brasileño Raoni Metuktire, uno de los defensores más emblemáticos de la Amazonía, mostró una «mejora significativa» de salud, pero aún debe permanecer internado en una unidad de cuidados intensivos, anunciaron este martes sus médicos.

«Todos los indicadores infecciosos e inflamatorios presentaron una mejora significativa, y él está lúcido y conversando», dijo en rueda de prensa el doctor Douglas Yanai, director técnico del hospital donde el cacique convalece desde el domingo.

Aunque resaltó que el nonagenario es un «hombre muy fuerte», Yanai indicó que su cuadro clínico aún «inspira mucho cuidado» y los médicos prevén mantenerlo en cuidados intensivos.

«Todavía tenemos un largo camino, no hay previsión de alta», dijo.

Raoni fue internado la tarde del domingo en el Hospital Dois Pinheiros, en la ciudad de Sinop, en el estado brasileño de Mato Grosso (centro-oeste), al presentar un cuadro de salud «grave» con vómitos, dolor abdominal y expectoración con sangre.

Llegó al hospital con mucha deshidratación y una oclusión gástrica, por lo que fue sometido a un ayuno.

El tratamiento dio resultado: el cacique está estable y «respirando sin ayuda de aparatos», dijo la doctora Anna Leticia Yanai.

El líder indígena, de 94 años según los médicos (no se conoce su edad exacta), había pasado varios días en el hospital en mayo: primero para tratar una hernia y luego tras ser diagnosticado con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y problemas cardíacos.

Raoni se ha mantenido activo, aunque visiblemente debilitado en los últimos meses. En abril participó en el Campamento Tierra Libre, la mayor concentración anual de pueblos indígenas en Brasilia.

El cacique se dio a conocer en los años 1970, cuando militaba contra una carretera transamazónica durante la dictadura militar (1964-1985). Hizo su primera gira internacional en 1989, tras conocer al músico británico Sting en la Amazonía.

rsr/mr