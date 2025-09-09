La sanidad de Ucrania se prepara para pasar otro invierno en guerra

2 minutos

Ginebra, 9 sep (EFE).- El sector de la sanidad en Ucrania ha emprendido los preparativos para pasar otro invierno en situación de guerra, lo que incluye la preparación de los sistemas de aprovisionamiento de electricidad en las instalaciones de atención médica, dijo este martes la Organización Mundial de la Salud (OMS), que apoya a las autoridades ucranianas en este esfuerzo.

«Antes de cada invierno, incluido el pasado fin de semana, vemos un aumento en los ataques a la infraestructura social. Esto implica que necesitamos garantizar que los centros de salud puedan funcionar y cuenten con calefacción, electricidad, suministro de agua y medicinas alternativas para asegurar la continuidad de sus servicios esenciales», dijo por teleconferencia desde Kiev el jefe de la oficina de la OMS en Ucrania, Jarno Habicht.

Detalló que en coordinación con el Ministerio de Salud, la OMS ha apoyado la instalación de unidades modulares de calefacción en veinte centros de salud para garantizar una climatización autónoma y operaciones ininterrumpidas durante el invierno.

Por otra parte, Habicht reveló «una tendencia preocupante en los ataques que afectan a la infraestructura sanitaria».

Sostuvo que este tipo de incidentes aumentó un 12 % este año en comparación con 2024 y que, desde febrero de 2022 (inicio de la agresión militar rusa), la OMS ha verificado 2.600 ataques contra instalaciones, personal y activos sanitarios, incluyendo ambulancias.

Estos iataques han causado 215 muertes y 810 heridos entre pacientes y trabajadores sanitarios. EFE

is/jac