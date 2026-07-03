La Sanidad inglesa estudia una iniciativa de «recompensas» por caminar 30 minutos al día

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Londres, 3 jul (EFE).- El Servicio Nacional de Salud de Inglaterra (NHS England) estudia lanzar el próximo año una iniciativa para «recompensar» con descuentos y cupones de compra a las personas que caminen durante unos 30 minutos al día, según recogieron este viernes medios británicos.

Esta campaña, denominada ‘Movement 26.2’, está encabezada por el exatleta olímpico británico Brendan Foster y busca incentivar el ejercicio con un reto diario que, en caso de completarlo, al final de cada mes equivaldría a haber caminado la distancia de una maratón.

Los usuarios podrán registrar sus paseos en línea a través de una plataforma digital, o a través de su teléfono o reloj inteligente.

De acuerdo con la cadena pública BBC, NHS England financiaría la puesta en marcha inicial de la iniciativa. Sin embargo, ya dijeron que no sufragarán los gastos de las llamadas «recompensas», de cuya tipología no han trascendido más detalles.

Las autoridades estarían en negociaciones con distintos sectores para implementar una especie de programa de fidelización, similar a los de los supermercados o algunas cadenas de cafeterías, que ayude a incentivar la actividad física entre la población.

Según NHS England, la inactividad física -menos de 30 minutos de actividad a la semana- está relacionada con una de cada seis muertes en Inglaterra. EFE

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