La saudí Flynas encarga 5 Airbus 330 y 20 A321, mientras que Aercap comprará quince 787-9

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Londres, 22 jul (EFE).- La aerolínea saudí de bajo coste Flynas anunció este miércoles la compra de cinco Airbus A330-900 y otros veinte aparatos A321 durante el Salón Aeronáutico de Farnborough, que durante toda la semana se desarrolla en esa localidad inglesa.

Flynas -la segunda aerolínea del país, tras Saudia-, que opera exclusivamente modelos Airbus, tiene actualmente 67 aeronaves: dos A330-300, cuatro A320ceos y 61 A320neos.

Por su parte, la compañía irlandesa AerCap, que se dedica al ‘leasing’ de aviones para distintas aerolíneas, anunció en la feria un acuerdo con Boeing para comprar quince unidades del 787-9, lo que elevará a 140 unidades su flota de aviones Dreamliner.

El contrato incluye derechos de sustitución para los 787-10, loque proporciona a los clientes de AerCap la flexibilidad de cambiar al siguiente modelo.

El consejero delegado de AerCap, Aengus Kelly, destacó que la demanda de aviones de fuselaje ancho no para de crecer, y en este sentido los Dreamliner son «una de las familas de aviones más versátiles y deseadas (que) han demostrado de forma constante una sólida rentabilidad operativa». EFE

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