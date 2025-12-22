La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU. dice que Maduro «tiene que irse»
Washington, 22 dic (EFE).- La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró este lunes que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, «tiene que irse».
Noem señaló esta posición en una entrevista con la cadena Fox News mientras Estados Unidos incrementa la presión militar, política y económica sobre Caracas con la confiscación en el mar Caribe de petroleros que transportan crudo venezolano. EFE
