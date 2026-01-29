La Segib reconoce a un programa deportivo que apoya a más de 8.500 mujeres en México

3 minutos

Madrid, 29 ene (EFE).- La Secretaría General Iberoamericana (Segib) y la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (Fundibeq) reconocieron este jueves en Madrid a Iberdrola México por DestElla, un programa destinado a impulsar el desarrollo y el empoderamiento mediante el deporte, con un impacto en más de 8.500 mujeres y niñas en dos años.

La categoría a Mejores Prácticas en Materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible ha reconocido la labor de esta iniciativa para derribar estereotipos de género y crear espacios seguros en el deporte femenino, por medio de activaciones en colegios y universidades, así como del apoyo a la selección nacional y a la Federación Mexicana de Rugby.

Este premio “refuerza el mensaje de que estamos en el camino correcto, apoyando el liderazgo, la visibilidad y la igualdad de las mujeres en México a través del deporte”, subrayó en declaraciones a EFE la CEO de Iberdrola México, Katya Somohano, quien recordó que el deporte es una herramienta clave para “seguir construyendo una mejor sociedad”.

Entre las acciones desarrolladas, DestElla ha entregado 474 uniformes de entrenamiento, ha llevado a cabo casi 300 activaciones deportivas en la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Puebla y Guanajuato y ha apoyado a deportistas de alto rendimiento del país.

El proyecto contribuye así a visibilizar “las bondades del apoyo al deporte femenino» y a “extender los beneficios del rugby” entre niñas y adolescentes que se encuentran “en una etapa decisiva de su formación”, fomentando la confianza, la fortaleza y el liderazgo personal, detalló Somohano.

Para la entrenadora y seleccionada nacional de rugby Isabela Berazueta, formar parte de DestElla ha sido un “impulso enorme para el rugby en México”, y una oportunidad para “generar más oportunidades para las mujeres dentro y fuera de la cancha”, señaló en declaraciones difundidas por Iberdrola México -entidad que colabora con EFE en la difusión de este contenido-.

La Segib y Fundibeq entregaron, además, los Premios Iberoamericanos de la Calidad 2025, que distinguieron con el Galardón Oro a NEOENERGÍA (Brasil); a la Cooperativa Vega Real y a DIGECOG (República Dominicana), y al Consorcio PST (Colombia).

El Oro con Trayectoria Excelente recayó en GESTRISAM (España); en el Grupo AISLACOM (México); en el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza y en la escuela pública Cometas de Esperanza (República Dominicana).

Junto a Iberdrola México, los Reconocimientos a las Mejores Prácticas en Materia de ODS (Objetivos del Desarrollo Sostenible) fueron para TEYMA (Uruguay), y para el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), que obtuvieron el Galardón de Oro y de Plata, respectivamente.

En la ceremonia de entrega, el secretario adjunto iberoamericano, José Frederico Ludovice, puso en valor el trabajo de las organizaciones premiadas para impulsar la calidad “como elemento determinante para la competitividad del tejido económico iberoamericano”, y destacó su “liderazgo con propósito y vocación de servicio a la sociedad”.

Por su parte, el presidente del Patronato de Fundibeq, Rafael García Meiro, subrayó el compromiso de los galardonados para “generar un espacio de valores”, como la sostenibilidad, la responsabilidad social y el buen gobierno.

En el evento también estuvieron presentes el secretario de Estado de Industria, Jordi García, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, entre otras personalidades. EFE

mmc/dgm/cmm

(foto) (vídeo)