La selección brasileña convoca a Samuel Lino para los partidos contra Chile y Bolivia

São Paulo, 30 ago (EFE).- La selección brasileña convocó este sábado a Samuel Lino, delantero del Flamengo y exjugador del Atlético de Madrid, para los partidos contra Chile y Bolivia de las eliminatorias del Mundial 2026, informó la Confederación Brasileña de Fútbol.

El técnico Carlo Ancelotti llamó a Lino para remplazar a Mateus Cunha, el jugador del Machester United que se lesionó recientemente durante un partido de la liga inglesa.

La desconvocatoria de Cunha se dio después de una conversación entre los equipos médicos de la Canarinha y del club inglés, según un comunicado.

Esta baja se suma a las de Vanderson, Joelinton y Alex Sandro, quienes también tuvieron que ser retirados de la lista por problemas físicos, así como a la ausencia de otras estrellas de la selección, como Neymar y Vinícius.

Lino, de 25 años, fue fichado a finales de julio por el Flamengo, actual líder del campeonato brasileño, con un contrato hasta diciembre de 2029.

En apenas un mes con el equipo de Río de Janeiro ya se ha destacado en el campo y fue autor de dos de los tantos en la victoria del lunes pasado por 8-0 frente al Vitória, una de las mayores goleadas en la historia de la liga del país sudamericano.

Brasil, ya clasificada matemáticamente para el Mundial, recibirá a Chile el 4 de septiembre próximo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y visitará a Bolivia cinco días después en El Alto.

La Canarinha es tercera en la clasificación de las eliminatorias sudamericanas, con 25 puntos, los mismos que Ecuador, y está diez por debajo de Argentina, líder de la competición. EFE

