La selección brasileña se recupera del tropiezo ante Marruecos en el gimnasio

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Newark (EE.UU.), 14 jun (EFE).- Brasil se ejercitó este domingo en el gimnasio del hotel de concentración, en Nueva Jersey, un día después de empatar 1-1 con Marruecos en el debut de ambas selecciones en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Los jugadores que salieron de inicio en el MetLife Stadium, entre ellos Vinícius Júnior, Raphinha y Bruno Guimarães, realizaron un entrenamiento de regeneración para reducir la fatiga muscular, según informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Los suplentes hicieron ejercicios de fuerza con pesas y pedalearon en bicicleta estática, según las imágenes divulgadas por la CBF.

Neymar, lesionado desde mediados de mayo en el gemelo derecho, continuó su proceso de recuperación también en el gimnasio. Se espera que la semana entrante se reincorpore a los entrenamientos de campo con el grupo.

El 10 del Santos pedaleó hoy al lado de Endrick y Rayan, los dos más jóvenes de la convocatoria del seleccionador Carlo Ancelotti y que no jugaron ni un solo minuto en el estreno frente a Marruecos.

Varios de los jugadores de la Canarinha achacaron el tropiezo contra Marruecos al nerviosismo por debutar en una Copa del Mundo.

La pentacampeona del mundo se vio superada en la primera mitad y solo el golazo de Vinícius al filo del descanso evitó una derrota sonrojante. El equipo ‘verdeamarelo’ mejoró en la segunda mitad, pero fue incapaz de cambiar el resultado.

Brasil tendrá la oportunidad de redimirse el próximo viernes contra Haití, en Filadelfia. Este lunes tendrá lugar el primer entrenamiento para preparar ese encuentro, que se plantea ya decisivo. EFE

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