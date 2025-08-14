The Swiss voice in the world since 1935

La selección de baloncesto se reduce a 14 jugadores para el choque ante Puerto Rico

Santo Domingo, 14 ago (EFE).- El técnico argentino Néstor ‘Che’ García anunció este jueves los 14 jugadores que componen el preseleccionado nacional de baloncesto que verá acción contra la selección de Puerto Rico, en el partido amistoso que sostendrá el próximo domingo, en la ciudad de San Juan.

Informó que los jugadores que harán el viaje a Puerto Rico son Andrés Feliz, Gelvis Solano, Richard Bautista, Jassel Pérez, Juan Miguel Suero, Anyeuri Castillo, Ángel Núñez y Ángel Luis Delgado.

Así como, Juan Guerrero, Anderson García, Eloy Vargas, Joel Soriano, Víctor Liz y Jean Montero.

El encuentro servirá de preparación a la escuadra quisqueyana que competirá en el Campeonato AmeriCup 2025, a celebrarse en Managua, Nicaragua, del 22 al 31 de agosto.

Para este compromiso el entrenador García deberá separar de la preselección a otros dos jugadores, pues son 12 los que componen el selectivo.

El ‘Clásico Caribeño’ entre los eternos rivales de baloncesto regional, se celebrará el domingo venidero.

Dominicana integra el Grupo C con Nicaragua, Argentina y Colombia; en el B, Panamá, Venezuela, Canadá y Puerto Rico, y en el A, Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Bahamas.EFE

