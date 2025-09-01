The Swiss voice in the world since 1935

La selección de El Salvador se fija la misión de dar una sorpresa en Guatemala

Este contenido fue publicado en
2 minutos

San Salvador, 1 sep (EFE).- La selección de El Salvador emprendió este lunes su expedición a Guatemala para disputar el primer partido de la etapa final de las eliminatorias del Mundial de 2026 con la esperanza de «dar la sorpresa», pese a ser vista como el equipo «más liviano», según el entrenador colombiano Hernán Darío Gómez.

Los salvadoreños se enfrentarán con Guatemala este 4 de septiembre por la primera fecha del grupo A, que complementan Panamá y Surinam, equipo al que recibirá el día 8 en la segunda jornada.

«La presión la tenemos a máquina, las ganas de ir al Mundial, las ganas de competir de la mejor manera. Todo el mundo nos tiene como el equipo más liviano, pero podemos darle un sorpresa a todo mundo también», dijo Gómez.

Desde 2020, salvadoreños y guatemaltecos se han enfrentado en al menos seis ocasiones con dos victorias para los Chapines, dos empates y dos triunfos para los salvadoreños.

En los dos últimos partidos hubo un empate, y un triunfo de la Selecta.

De acuerdo con Gómez, los salvadoreños buscarán sacar un buen resultado en este juego con un equilibrio entre defensa y ataque.

«Nosotros, defensivos si nos toca defender y ofensivos, si nos toca atacar. No pienso que me voy defender o que voy atacar, vamos a tener equilibrio», apuntó.

El entrenador cafetero suma 8 encuentros al frente de El Salvador, 6 contra selecciones y 2 ante clubes, que han dejado 4 empates, 3 derrotas y únicamente una victoria.

En este proceso, los salvadoreños han recibo 9 goles y han anotado 7 veces, pero en los últimos 3 juegos, correspondientes a la Copa Oro 2025, no han sumado ningún tanto.

El Salvador ha participado en dos mundiales, en México 1970 y España 1982. EFE

hs/sa/rao/hbr

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR