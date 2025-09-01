La selección de El Salvador se fija la misión de dar una sorpresa en Guatemala

San Salvador, 1 sep (EFE).- La selección de El Salvador emprendió este lunes su expedición a Guatemala para disputar el primer partido de la etapa final de las eliminatorias del Mundial de 2026 con la esperanza de «dar la sorpresa», pese a ser vista como el equipo «más liviano», según el entrenador colombiano Hernán Darío Gómez.

Los salvadoreños se enfrentarán con Guatemala este 4 de septiembre por la primera fecha del grupo A, que complementan Panamá y Surinam, equipo al que recibirá el día 8 en la segunda jornada.

«La presión la tenemos a máquina, las ganas de ir al Mundial, las ganas de competir de la mejor manera. Todo el mundo nos tiene como el equipo más liviano, pero podemos darle un sorpresa a todo mundo también», dijo Gómez.

Desde 2020, salvadoreños y guatemaltecos se han enfrentado en al menos seis ocasiones con dos victorias para los Chapines, dos empates y dos triunfos para los salvadoreños.

En los dos últimos partidos hubo un empate, y un triunfo de la Selecta.

De acuerdo con Gómez, los salvadoreños buscarán sacar un buen resultado en este juego con un equilibrio entre defensa y ataque.

«Nosotros, defensivos si nos toca defender y ofensivos, si nos toca atacar. No pienso que me voy defender o que voy atacar, vamos a tener equilibrio», apuntó.

El entrenador cafetero suma 8 encuentros al frente de El Salvador, 6 contra selecciones y 2 ante clubes, que han dejado 4 empates, 3 derrotas y únicamente una victoria.

En este proceso, los salvadoreños han recibo 9 goles y han anotado 7 veces, pero en los últimos 3 juegos, correspondientes a la Copa Oro 2025, no han sumado ningún tanto.

El Salvador ha participado en dos mundiales, en México 1970 y España 1982. EFE

