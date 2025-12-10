La selección de fútbol de Panamá abre el 2026 con amistoso ante Bolivia en Tarija

Ciudad de Panamá, 10 dic (EFE).- La selección mayor de fútbol de Panamá comenzará su calendario de fútbol 2026 con un partido amistoso ante su similar de Bolivia, pactado para el 18 de enero próximo en el Estadio IV Centenario de la ciudad boliviana de Tarija, confirmó este miércoles la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

La federación panameña resalta en su comunicado que «el encuentro, que no forma parte de las fechas FIFA, será disputado por un combinado panameño integrado exclusivamente por futbolistas de la Liga Panameña de Fútbol (LPF)», siguiendo la línea de preparación habitual del equipo canalero a inicios de cada año.

Precisamente en enero de 2025, Panamá, con un plantel del ámbito local, afrontó partidos de preparación ante Universitario de Perú, el 24 de enero, y posteriormente frente a la selección de Chile, en febrero.

«Una dinámica similar se vivió en 2022, cuando el conjunto panameño visitó a Perú en Lima para otro amistoso entre selecciones compuestas por jugadores del torneo doméstico», amplía la nota de la FPF.

El amistoso, que se jugará fuera de la fecha FIFA, servirá al seleccionador de la roja centroamericana, Thomas Christiansen, para ampliar su base de futbolistas y ajustar la planificación de cara al Mundial 2026.

Hay que resaltar que este choque ante la selección boliviana, que se prepara para enfrentar a Surinam el 26 de marzo próximo en el repechaje continental por un cupo al Mundial 2026, será la reedición del duelo entre ambas selecciones en territorio boliviano, donde Panamá se impuso 2-1 el 27 de agosto de 2023 en Cochabamba con un doblete de Kahiser Lenis. EFE

