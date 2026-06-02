La selección de fútbol iraní pasará por España de camino a México para jugar el Mundial

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Teherán, 2 jun (EFE).- La selección de fútbol iraní hará escala en España de camino a su campamento base de Tijuana (México) para jugar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, a pesar de que aún no cuenta con visados.

Así lo informó el presidente de la Federación Iraní de Fútbol (FFI), Mehdi Taj, quien explicó que el equipo partirá el próximo sábado para España, donde el avión en que viajan se detendrá para repostar antes de seguir su camino a México, donde tiene su campamento base.

Taj indicó que esperan obtener la visa de entrada a México este martes o mañana miércoles y la estadounidense “pronto”.

El “Team Melli”, como se conoce en el país a la selección de fútbol, tiene su campamento base en Tijuana (México), después de que la FIFA aprobara el cambio desde la sede prevista en Tucson (Arizona) tras la guerra declarada entre Estados Unidos e Irán.

Irán está encuadrada en el grupo G, en el que jugará contra las selecciones de Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Los dos primeros encuentros los disputará en Los Ángeles, mientras que el último será en Seattle, todos en Estados Unidos.

Es la cuarta edición del Mundial de fútbol consecutiva a la que acudirá Irán, además de la séptima vez que participa en toda su historia. Sin embargo, nunca ha conseguido pasar la primera ronda. EFE

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