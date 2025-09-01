The Swiss voice in the world since 1935

La selección de Panamá prepara su excursión a Chile

Ciudad de Panamá, 1 sep (EFE).- El seleccionador sub-20 de Panamá, Jorge Luis Dely Valdés, convocó este lunes a 25 jugadores para cumplir en territorio chileno la última etapa de preparación para el Mundial de la categoría, que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre.

Dely Valdés tendrá que descartar a cuatro jugadores antes de dar el listado final de 21 convocados para afrontar el Mundial.

La selección panameña afrontará partidos de preparación contra las selecciones de Egipto, el 18 de septiembre, y de Nueva Caledonia, el día 20, ambas clasificadas para el Mundial.

La delegación panameña tiene previsto llegar EL 23 de septiembre a Valparaíso, sede de sus partidos en el Grupo B.

Panamá debutará el 27 de septiembre con Paraguay. Tres días después chocará con Ucrania y el 3 de octubre cerrará su participación en la primera ronda contra Corea del Sur.

Los tres encuentros se jugarán en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Lista de convocados de Panamá para el Mundial sub-20:

Porteros: Cecilio Burgess (Umecit), Ian Flores (San Francisco), Sean Deane (Plaza Amador).

Defensas: Julio Rodríguez (Plaza Amador), Erick Díaz (Los Ángeles-USA), Martín Krug (Levante-ESP), Juan Hall (Herrera), Antony Herbert (Árabe Unido), Ariel Arroyo (Árabe Unido), Javier Arboleda (Independiente), Samir Díaz (Atlético Nacional) y Angelo Gudiño (Chorrillo).

Volantes: Kairo Walters (Los Ángeles-USA), Anel Ryce (Chornomorets Odesa-UKR), Luis Villareal (Veraguas), Giovany Herbert (Atlético Paranaense-BRA), Joseph Jones (Plaza Amador), Ryan Gómez (Gremio-BRA), Ernesto Gómez (Universitario), Rafael Mosquera (NY Red Bulls-USA) y Raheen Cuello (Alajuelense-CRC).

Delanteros: Gustavo Herrera (Saprissa-CRC), Karlo Kuranyi (Freiberg-GER) y Kevin Walder (Plaza Amador). EFE

