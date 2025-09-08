The Swiss voice in the world since 1935

La selección de Paraguay cumple su penúltima práctica antes de viajar a Perú

Asunción, 7 sep (EFE).- La selección de Paraguay cumplió este domingo su penúltimo entrenamiento antes de viajar el lunes por la tarde a Lima para enfrentar el martes a Perú, en la jornada final de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, informó la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

El equipo, dirigido por el argentino Gustavo Alfaro, realizó las prácticas en el Centro de Alto Rendimiento de la localidad de Ypané, vecina de Asunción.

Los futbolistas realizaron ejercicios de activación en el gimnasio, también de juego reducido, estímulo de velocidad, de aceleración y trabajos tácticos, indicó la fuente.

Los porteros hicieron pruebas específicas junto al preparador de arqueros, Diego Carranza.

La Albirroja realizará este lunes a puertas cerradas otra sesión de entrenamientos en la misma sede deportiva antes de partir a las 15:00 hora local (18:00 GMT) hacia Lima.

Con la clasificación al Mundial 2026 en la mano, la selección paraguaya tiene 25 unidades y está situada en la sexta posición.

Perú está eliminada, tiene 12 puntos y es penúltima en la clasificación. EFE

