La selección de Perú afronta problemas para viajar a disputar amistosos con Rusia y Chile

2 minutos

Lima, 9 nov (EFE).- La selección de fútbol de Perú afronta problemas para viajar a Europa para disputar los partidos amistosos que debe jugar ante Rusia, en San Petersburgo, y Chile, en Sochi, el 12 y 18 de noviembre próximo, respectivamente, informó este domingo la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en un comunicado.

La FPF señaló que «por causas directamente imputables a la línea aérea Air France» se canceló el vuelo que debía tomar «para realizar el primer tramo (europeo) del viaje a San Petersburgo», por lo que está «realizando todas las gestiones» para lograr el traslado de la delegación de 35 personas desde el aeropuerto internacional de Lima.

«En esa línea es importante mencionar que debido a estos inconvenientes, el equipo perderá dos días de entrenamiento debido al contratiempo y nuevos itinerarios, lo que también obliga al comando técnico a replantear la planificación del trabajo deportivo», añadió.

La FPF remarcó que realiza «gestiones de alto nivel» para poder jugar en territorio ruso y sostuvo que «agotará todas las posibilidades para cumplir con los partidos amistosos ante Chile y Rusia».

«No obstante, se contempla la posibilidad de solicitar a la organización la reprogramación o aplazar sus presentaciones si la situación no encuentra una solución que no perjudique el bienestar de los futbolistas», advirtió.

Previamente, el seleccionador interino de Perú, Manuel Barreto, había asegurado que en estos partidos piensa continuar lo «sembrado» en el anterior amistoso frente a Chile, que la Bicolor perdió por 2-1 con un equipo totalmente renovado, que incluyó a varios juveniles.

En ese sentido, la actual convocatoria destaca por la ausencia de los nombres más conocidos de la selección peruana, con excepción del portero Pedro Gallese, y la inclusión de nuevas caras, algunos de ellos citados por primera vez, como el defensa del Núremberg alemán Fabio Gruber. EFE

dub/car