La selección de Portugal arrolla a Argentina (1-7) y es la primera fiinalista

Redacción deportes, 5 nov (EFE).- La selección de Portugal se convirtió este viernes en la primera finalista del Mundial de Filipinas femenino de fútbol sala tras aplastar por 7-1 a Argentina, en una semifinal que quedó prácticamente sentenciada en una primera mitad demoledora con un parcial de 6-0.

El conjunto luso, muy superior en ritmo, presión y eficacia, desactivó desde el inicio cualquier intento de resistencia albiceleste y certificó su billete a la final con una actuación coral y contundente. Ya espera al ganador del Brasil-España.

El temprano tanto de Lídia Moreira a los 57 segundos marcó el tono del encuentro, porque Portugal entró con hambre, verticalidad y una agresividad ofensiva que Argentina nunca logró igualar.

Apenas unos minutos después, Fifo amplió la ventaja en el 6:14, culminando una rápida transición que desbordó a la defensa sudamericana.

La avalancha portuguesa no se detuvo y Moreira firmó su doblete en el 8:08, empujando un balón suelto en el área tras una jugada elaborada por el flanco derecho.

La brecha se hizo ya insalvable cuando Janice Silva anotó en el 9, castigando a una Argentina desconcertada y sin capacidad de respuesta. Solo 46 segundos más tarde, Fifo volvió a marcar (9:52), confirmando la superioridad lusa y dejando la semifinal prácticamente definida antes del descanso.

Portugal mantuvo el control del juego sin necesidad de acelerar y Ana Azevedo, en el 14:27, colocó el sexto tanto con un disparo ajustado desde media distancia que certificó el dominio absoluto de las de Inês Matos.

La guinda la puso Inês Matos desde el banquillo liderando la acción que terminó en el séptimo gol de Portugal en el comienzo del segundo periodo.

Argentina, voluntariosa pese a las distancias, solo pudo marcar con un tanto aislado de Mailen Romero en el minuto 38, que no cambió el guion de una semifinal controlada de principio a fin por Portugal. EFE

