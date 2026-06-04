La selección de Uruguay recibe el pabellón nacional de manos de Yamandú Orsi

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Montevideo, 4 jun (EFE).- La plantilla que defenderá a Uruguay en el Mundial 2026 recibió este jueves el pabellón nacional de manos del presidente de la República, Yamandú Orsi.

En un evento llevado a cabo en el Complejo Celeste y luego del corte de cinta que marcó la inauguración de una serie de obras llevadas a cabo en ese lugar, el mandatario recibió a todos los jugadores para entregarles la bandera.

Uno a uno fueron ingresando a la cancha número 2 del campo deportivo y saludando a Orsi, quien dialogó con los futbolistas convocados por el argentino Marcelo Bielsa para defender a la Celeste en la Copa del Mundo.

Antes, el mandatario recorrió parte de las instalaciones junto a al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, y otras autoridades.

Durante la presentación de las obras, Alonso destacó la importancia del Complejo Celeste.

«No hay mejor lugar en el mundo para que el jugador uruguayo pueda prepararse y preparar su espíritu para competir en algo tan importante como un Mundial y representarnos como nos van a representar -que no tengo dudas que lo van a hacer de la mejor manera- que hacerlo acá», dijo.

Bielsa se encuentra trabajando con toda la plantilla para el Mundial 2026, en el que la Celeste debutará el próximo 15 de junio enfrentándose a Arabia Saudí en un juego enmarcado en el Grupo H.

Los jugadores se entrenarán allí hasta el próximo 9 de junio, día en que el equipo partirá hacia México para alojarse en Playa del Carmen, donde se concentrará durante la Copa del Mundo.

Con una lesión muscular en el gemelo de su pierna y recuperándose de una fractura en la clavícula, el centrocampista Giorgian de Arrascaeta se perderá el primer partido.

Tras el juego del 15 de junio en Miami, la Celeste se medirá seis días después con Cabo Verde en el mismo escenario, mientras que luego viajará a México para enfrentar el 26 de junio a España en Guadalajara. EFE

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