La selección dominicana jugará 2 amistosos contra Detroit antes del Clásico Mundial

Santo Domingo, 8 dic (EFE).- La selección de béisbol de República Dominicana jugará el 3 y el 4 de mazo en Santo Domingo dos partidos de preparación con miras al Clásico Mundial de Béisbol contra los Tigres de Detroit.

Los partidos han sido programados en el estadio Quisqueya Juan Marichal de la capital dominicana.

Será la primera vez que una selección de República Dominicana recibirá a un club de las Grandes Ligas.

Ambos partidos se jugarán en memoria de los 236 fallecidos el 8 de abril de 2025 tras colapsar el club nocturno Jet Set de Santo Domingo.

El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, afirmó que la tragedia, que cobró dejó unos 180 heridos, «impactó» a familias del béisbol.

«Jugar estos dos partidos nos brinda la oportunidad de honrar a quienes perdieron la vida trágicamente el pasado abril y recaudar fondos para la Cruz Roja Dominicana», dijo Manfred.

El ministro de Deportes dominicano, Kelvin Cruz, destacó la pasión que genera el béisbol en su país.

«Nos emociona que la Major League Baseball regrese en marzo, cuando nuestra selección nacional se enfrente a los Tigres de Detroit como preparación para el Clásico Mundial de Béisbol. Estos juegos serán aún más significativos gracias a nuestro compromiso con la Cruz Roja Dominicana y la oportunidad de rendir homenaje a todas las víctimas de la tragedia del pasado abril», agregó.

La selección dominicana debutará en el Clásico Mundial de 2026 contra Nicaragua en el Grupo D el 6 de marzo en el Ioan Depot Park de Miami. EFE

